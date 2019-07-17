Stoklar adım adım eriyor fiyatlar yerinde sayıyor

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Haziran 2019 sonuçlarına göre hazır konut tercihi ağır basan yatırımcılar uygun fiyatlı daireler arıyor. Satışlarda 1+1 tipi daireler öncelikli olarak tercih ediliyor.

Endekse göre, satışların yüzde 63’ünün bitmiş, yüzde 37’sinin bitmemiş konut projelerinden yapıldığı haziran ayında, banka kredisi kullanım oranı bir önceki ay ile aynı kalırken, senet kullanımı 5 puan geriledi. Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 7’sinin yabancılara yapıldığı haziran ayında fiyat artışı, bir önceki aya göre 0.54, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.48 oranında gerçekleşti.

Sonuçları değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, faizlerin sektörde dönem bazlı durgunluğun başlıca nedenlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, tüketicinin bankaları bu dönemde de tercih etmediğini kaydetti. REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa da, geçen ay yabancı yatırımcıya gerçekleştirilen satışların yüzde 7 oranında olduğunu belirterek, bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 tipi konutların tercih edildiğini söyledi.

Konutlar nasıl satın alındı?

Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemlerine bakıldığında peşinatlı alım yüzde 50, senet kullanımı yüzde 36, banka kredisi kullanımı ise yüzde 14 oranında gerçekleşti. Mayıs ayına göre Haziran ayında peşinatlı alımda yüzde 10’luk bir artış, senet kullanımında yüzde 10’luk bir azalış gözlendi.

Stok erime hızı yüzde 1.50

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı stoklarda yüzde 1.50 oranında erime gözlendi. Haziran ayında satışı gerçekleştirilen konutların %63’ü bitmiş, yüzde 37’si bitmemiş konut stoklarından oluştu.