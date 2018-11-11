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Stokçunun naylon altı fiyat artışı

Soğan üretiminde rekolte yüz güldürmesine rağmen fiyatlar yükselişe geçti. Ürünün kilosu 4 lirayı buldu.

11 Kasım 2018 Pazar 11:09
Stokçunun naylon altı fiyat artışı

Yüksek rekolteye rağmen soğan fiyatları zirve yaptı. Perakende fiyatları el yakan soğanın kilogram fiyatı marketlerde 4 TL'ye ulaştı. Rekoltenin çok üzerinde bu yıl soğan üretimi olmasına rağmen fiyatlar dizginlenemiyor. Antalya halinde bir ayda yaklaşık olarak yüzde 100'e yakın artış artış yaşandı. Ekim ayında kilosu 1-15 TL arasında değişen toptan fiyatlar 2 ile 2.50 aralığına geldi. Stokçulara vurgu yapan sektör temsilcileri depolarda naylon ürtülerin altında bekletilen ürünlere dkkat çekti.

STOKÇU UYARISI YAPTI

Antalyalı üretici ve sebze meyve komisyoncusu İsmail Erten soğan üreticisinde ürün kalmadığını birkaç kişinin elinde olduğunu kaydetti. Soğan üretiminin bu yıl rekoltelerin üzerinde olduğunu ifade eden Erten, stokçu uyarısı yaptı. Erten,ayrıca stokçuya ilave olarak ürünlerde başlayan çürümeninde fazla olmasının fiyatları yükselttiğini kaydetti.

ÜRÜNLERİN YÜZDE 90’I TÜCCARIN ELİNDE

Çiftçide ürün kalmadığını ifade eden Erten, şu değerlendirmeyi yaptı:"Mevcut soğanlar tüccara satılmıştı zaten. Şu an ürünün %90 ı tüccarda" dedi. Acilen ithalat yapılmasını isteyen Erten, "Patetes gibi olmaması açısından acilen ithalat serbest bırakılmalı. Aksi halde bir kaç aysonra yüksek fiyatlı soğanı yemek zorunda kalırız" dedi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 11:09
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