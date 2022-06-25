Stokçular için hesap vaktİ!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

24 maddeden oluşan 6. Yargı Paketi’nde, Türkiye’deki ekonomik hareketlenmeyi fırsata çeviren stokçulara ilişkin olarak 6 aydan 2 yıla kadar olan hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak artırıldı. Düzenlemeyi gazetemiz Akit’e değerlendiren Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, şunları dile getirdi:

“Ticaretten men” de getirilmeli

“Gerçekten stokçuluk yapıp haksız kazanç elde etmek isteyen, ticari ahlaktan uzaklaşmış kişilere verilecek bu cezalar caydırıcı etkenlerden bir tanesidir. Düzenlemeyi doğru buluyoruz. Bununla beraber bizim önerdiğimiz ‘ticaretten men etme’ ile ilgili de bir düzenleme yapılmalıdır. Diğer meslek kuruluşlarında bu tip örnekler mevcut. Ticaretle uğraşanları da kendi meslek odalarında oluşturacakları kurulların vereceği cezalar olmalı. Bunun için de yasal düzenleme yapılmalıdır. Yeni düzenleme ile önerilerimiz birleşirse daha verimli sonuçlar elde edileceğini düşünüyoruz. Bu mevzuat ile gerçek anlamda ticaret yapan, ticari ahlakı gözeten, tüketiciyi koruyan kişiler de güvence altına alınabilir.”