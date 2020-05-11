Stokçular en çok bu ürünlerden kazandı! Albayrak fırsatçılığa kapıyı kapatıyor

Hükümet, temel tüketim ürünlerine fahiş fiyat artışı uygulayan işletmeleri yakın markaja alıyor. Ekonomik sıkıntıları ya da sosyal sorunları gerekçe göstererek gıda maddelerini ve temizlik malzemelerini pahalıdan satmak için yarışan söz konusu işletmelerle mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor.

Sert adımlar atılacak

Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Şu Corona virüsü (Covid-19) tehlikesi atlatılsın, normalleşme süreci başlasın çok daha sert adımlar atacağız. Üretim planlaması yapacağız. Milletin sofrasına el uzatanlara imkân vermeyeceğiz” sözleri de stokçuların oyun alanının daraltılacağını; fiyat hilelerini engellemek için alınacak önlemlere yenilerinin ekleneceğini ortaya koyuyor.

Pes artık dedirttiler

Son zamanlarda karanlık odaklar tarafından mutfaklarda yangın çıkarma çabası içerisine girildi. Mart başında Türkiye’de etkili olan Covid-19 salgını bahane edilerek bazı gıda ürünlerine ve temizlik malzemelerine zam uygulandı. Salgının ilk günlerinde bir paket makarnanın 15 liradan, bir kilo limonun 18-20 liradan, bir litre kolonyanın 35 liradan reyonlarda yer alması şaşkınlıkla karşılandı. Islak mendil, kâğıt havlu ve peçetenin pahalıdan satılması “Pes artık” dedirtti.

Cepleri yakan artış

Covid-19’a karşı vücudu korunaklı kılan sarımsağın kilosunun bir ara 30 liradan 55 liraya, soğanın 2 liradan 5 liraya, patatesin 3 liradan 9 liraya, domatesin 5 liradan 10 liraya, kabağın 4 liradan 8 liraya fırlamasına da anlam verilemedi. Narın kilogram fiyatının 6 liradan 13 liraya, elmanın 4 liradan 8 liraya, sıkma portakalın 3 liradan 6 liraya, çileğin 8 liradan 15 liraya yükselmesi ise can sıktı.

Zamcılara tepki var

2018 yaz ayında başlayan iç ve dış ekonomik saldırıları fırsat bilen spekülatörlerce 2019 kış döneminde soğanın kilogram fiyatının 9 liraya, patatesin 8 liraya, nohudun ve yeşil mercimeğin 10 liraya, kırmızı mercimeğin 8 liraya, marulun 4 liraya kadar çıkarılması tepki çekmişti. Geçen sene bahar aylarında da sivribiberin fiyatının 20 lirayı, domatesin 7 lirayı, salatalığın 6 lirayı aşmasına eleştiri yağmıştı. Ancak hükümetin yerinde müdahaleleriyle gıda ürünlerine erişim kolaylaşmıştı.

Kamuoyu rahatladı

Bu arada Ticaret Bakanlığı’nın Corona virüsü tedirginliğinden faydalanarak ürünlerde fahiş fiyat uygulayan 198 firmayı ifşa etmesi kamuoyunu rahatlattı. Hijyen ve koruyucu ürünler ile gıda maddeleri satışı yapan bu firmalara 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmasının ardından sosyal medyada “Oh olsun” ve “Sahtekârlar kendilerine gelemesinler” gibi yorumlar yapıldı.

Perakendecilere son uyarı

Ramazan ayının başlamasıyla vurguncuların sahneye çıktığına dikkat çeken tüketici hakları savunucularından da “Ne yazık ki bu süreçte fiyat oyunlarına, hilelerine yönelen toptancılar ve perakendeciler çok. Bunlara karşı gerekli tedbirleri bir an evvel almakta fayda var” uyarısı geldi.

Şikâyetler dikkate alınıyor

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede hükümetin stokçulara karşı amansız bir savaş verdiğini dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 danışma hattına ve mobil uygulama HFA-Bildirim’e ihbar yağdığına işaret eden Ağaoğlu, “Şükür ki şikâyetler, yakınmalar önemle ele alınıyor ve fiyat denetimleri tavizsiz şekilde yürütülüyor” dedi.

Tüketici rahatladı

Fahiş fiyat artışına karşı mücadele devam ederken, Bakan Albayrak’ın devreye girip vurgunculara karşı sert adımlar atılacağını vurgulamasının yüreklere su serptiğini aktaran Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Covid-19. dünyayı ve ülkemizi tehdit ediyor. Ne yazık ki bu tehdidi görmezden gelen, kârına kâr katmayı amaçlayan, ürün fiyatlarını yukarı taşımaya yeltenen üçkâğıtçılar var. Bunlar virüs paniği başlar başlamaz maske, eldiven ve kolonyayı pahalıdan satmaya koyuldular. Maalesef, Ramazan ayında da ortaya çıktılar. Patates, et ve bakliyat fiyatlarıyla oynadılar. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri daha da arttırmasında yarar görüyoruz. Tüketiciler ise dedektif gibi sorumlu davranmalılar. HFA-Bildirim uygulamasını telefonlarına indirmeliler. Fiyat şikâyetlerini ilgili birimlere iletmeliler.”

Aracılara darbe

Çiftçinin elinden 0.50 liraya çıkan patatesin fiyatının aracılarca 7 liraya yükseltildiğinden yakınan Ağaoğlu, “Bu durum ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Öyle görünüyor ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerek Ticaret Bakanlığı gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı’yla aracı sayısını minimize edecek bir çalışma içerisinde” ifadelerini kullandı.