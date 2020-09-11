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Aktüel Stockholm'de Kur'an yakma provokasyonuna karşı Türk camisi önünde önlemler artırıldı
Aktüel

Stockholm'de Kur'an yakma provokasyonuna karşı Türk camisi önünde önlemler artırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:42:16 -
Stockholm'de Kur'an yakma provokasyonuna karşı Türk camisi önünde önlemler artırıldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Diyanet İşlerine bağlı Ulu Cami'nin önünde olası izinsiz Kur'an Kerim yakma girişimine karşı polis sıkı önlemler aldı.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyelerinin bir gün önce Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde izinsiz bir eylemde Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımlamaları polisi harekete geçirdi. Irkçı grubun hedefinde olan Botkyrka ilçesi Fittja Mahallesi'ndeki Ulu Cami'nin önünde dünden itibaren nöbet tutmaya başlayan polis, cuma namazı esnasında da önlemlerini artırdı.

- Belediye Başkanı provokasyonları kınadı

Botkyrka Belediye Başkanı Ebba Östlin ve Polis Şefi Martin Lazar, cuma namazı öncesi camiyi ziyaret ederek Müslümanlara destek verdi.

Hutbenin ardından kısa bir konuşma yapan Botkyrka Belediye Başkanı Ebba Östlin, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını kınadı. Östlin, her türlü provokasyon eylemlerine karşın Müslümanların yanında olduklarını ve ellerinden geldiği kadar bu tür provokatif eylemlere izin vermeyeceklerini dile getirdi.

- Irkçıların hedefinde Türk camisi

Fittja Ulu Cami Başkanı İsmail Okur da kendilerine her türlü desteği veren polis ve siyasetçilere teşekkür etti.

Irkçı parti üyeleri, 12 Eylül'de Stockholm'ün 5 yerinde Kur'an yakmak için polisten izin istediğini, bu yerlerden birinin Fittja Ulu Cami'nin önü olduğunu hatırlatan Okur, bu kişilerin polisten izin alamamalarına rağmen dün gizlice Rinkeby'de, bu sabah da Malmö'de Kur'an-ı Kerim yaktıklarını belirtti. Okur, "Irkçıların hedefinde bizim camimizin önü vardı. Polis bir gün önceden önlem alarak camimizde nöbet tutmaya başladı. Cuma namazını da huzurlu kılmamız için polis nöbet tuttu. Bu nazik davranışlarından dolayı Stockholm polisine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu

Öte yandan Stram Kurs'un lideri ırkçı Rasmus Paludan'ın yandaşları, polisin izin vermemesine rağmen Malmö'nün Rosengard bölgesinde bu sabah erken saatlerde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Sosyal medyaya yayımladıkları görüntülerde, maskeli bir kişi Kur'an-ı Kerim'in üzerine benzin döküp hızla olay yerinden uzaklaştı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, olaydan sonra yüzlerce polis Malmö'nün çeşitli bölgelerine dağılarak muhtemel yeni bir Kur'an yakma provokasyona karşı önlem aldı.

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