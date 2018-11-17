0553 313 94 23

Stockholm'de Arakan konferansı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Arakanlı konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan ERC Başkanı Hla Kyaw, AB ülkelerinin Myanmar'da Müslümanlara yönelik düzenlenen katliamı durdurmak için yeterince sorumluluk almadığını söyledi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:24
Stockholm'de Arakan konferansı

İki gün süren konferansa, ERC Başkanı Hla Kyaw, İsveç Burma Derneği Başkanı Kristina Jelmin, İsveç Rohingya Derneği Başkanı Abul Kalam, ABD Burma Birliği Başkanı Abdul Malik Mukahid, Avrupa Rohingya Konseyi Sekreteri Ambia Parveen konuşmacı olarak katıldı.

ERC Başkanı Kyaw, konuşmasında, Avrupa ülkelerinin Myanmar'daki katliamı durdurmak için yeterince sorumluluk almadığını söyledi.

"Myanmar yönetiminin ana hedefi, mümkün olduğunca çok Arakanlı Müslümanı yok etmek." diyen Kyaw, Myanmar'daki duruma Avrupa ülkelerinin yeterince tepki göstermediğini vurguladı.

Kyaw, Avrupa Birliği'nin (AB) haziranda, "Arakan nüfusuna yönelik ciddi insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle Myanmarlı 7 güvenlik yetkilisine kısıtlamalar getiren yaptırım kararını "zayıf ve yetersiz" olarak nitelendirdi.

'AB uluslararası normlara bağlı kalmalı'

Katliam, tecavüz ve köylerin sistematik olarak yok edilmesi gibi nedenlerde geçen yıl 720 bin Arakanlı Müslümann yurtlarını terk ederek Bangladeş'e sığındığında Myanmar ile AB arasındaki ticaret hacminin 2,9 milyar avroya ulaştığına işaret eden Kyaw, "AB, uluslararası normlara bağlı kalmalı ve Avrupalı yatırımcıların Myanmar'a milyarlarca dolar yatırım yapmasının önüne geçmeli." diye konuştu.

İsveç Rohingya Derneği Başkanı Kalam da Türkiye'nin Arakanlı Müslümanların durumuyla gerçek anlamda ilgilendiğini dile getirdi.

Avrupa ülkelerinin, sadece daha fazla diyalog gerektiği yönünde açıklamalar yaptığını belirten Kalam, "Kiminle diyalog kuracaksınız? 'Diyalog, diyalog' diyerek zaman geçiriyorlar. Bizi sadece Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan anlar. Sayın Erdoğan'dan isteğimiz, bizim sorunlarımızla ilgilenmeye devam etmesi ve daima sesimizi Müslüman ülkeler ve Batılı ülkeler nezdinde duyurması." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:24
  1. stockholm
  2. arakan
  3. myanmar
  4. arakan konferansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emekli öğretmenin 258 bin lirasını dolandıran öğretmen çıktı
    1. Emekli öğretmenin 258 bin lirasını..
    2. ABD'li katil asker suçlu bulundu
    3. Halat koptu, boyacı 9'uncu katta asılı..
    4. Ertuğrul'u bekleyen büyük tuzak ne?
    5. Müftü uyardı, temel atma töreninde..
    6. Tuğla yüklü kamyon bariyerleri 100..
    7. İnce fanatiği yazar dönüş yaptı:..
    8. Rengi, yapısı ile bir sürü illetin..
    9. Erdoğan Millet Bahçesi açarken, o park..
    10. BBP belediye başkan aday başvuruları..
    11. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    12. Millet Bahçeleri açıldı! Başkan..
    13. Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması:..
    14. Fatih hocaya büyük jest! Konya..
    15. Ankara'da taksi şoförü, aracında ölü..
    16. Paraben zehirdir
    17. Mantardan zehirlenen 107 yaşındaki Eşe..
    18. Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en..
    19. Galatasaray'dan 1. Ordu komutanına..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye azgın..
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’