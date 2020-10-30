STM'nin siber güvenlik yarışması CTF başladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi olarak gençlerin siber güvenlik kariyerlerinde bir adım öne geçebilmesi için tüm olanakları sağladıklarını belirterek, "Ülkemizin siber güvenlik alanında bir markaya dönüşmesi yolunda atılan ve insan kaynağımızı geliştirmeye yönelik bu tarz adımları her zaman desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından düzenlenen "Capture The Flag-CTF’nin (Bayrağı Yakala)" etkinliğinin 6'ncısı online açılış töreniyle gerçekleştirildi.

Burada yaptığı konuşmada Demir, Türk savunma sanayisinin, ülkenin ve milletin güvenliğinin yerli ve milli sistemlerle sağlanması için var gücüyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Demir, teknolojik ilerlemelerin etkisiyle dijital ekosistemin genişlemesinin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fiziksel güvenlikle birlikte siber güvenliğin de önemini ortaya çıkardığına işaret etti.

Son yıllarda giderek artan siber saldırılar ve sürekli genişleyen siber tehditlerle etkin şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin farkında olduklarını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Başkanlık olarak, Türkiye'deki siber güvenlik ekosistemini geliştirmek, siber güvenlik alanındaki insan kaynağını artırmak, niteliklerini geliştirmek ve toplumda siber güvenlik bilincini yerleştirmeyi hedefliyoruz. Başkanlığımız himayesinde yerli milli ekosistemimizin geliştirilmesi amacıyla kurduğumuz Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda tüm paydaşların bir araya getirilerek etkileşim ve sinerji oluşturulması, milli ve yerli siber güvenlik ürün teknoloji kapasitesinin artırılmasını amaçlıyoruz."

Odaklandıkları alanlardan birinin ülkedeki yetenekli siber güvenlik insan kaynağının geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Demir, bu kapsamda gerek çeşitli eğitim faaliyetleri gerekse CTF tarzı yarışmalarla bu alana ilgiyi artırmayı ve yetenekli gençleri keşfederek onları daha iyi noktalara taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Demir, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi bünyesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde düzenlenen eğitimler, yaz ve kış kampları ve online eğitimlerle birlikte binlerce öğrenciye eğitim imkanı sunduklarını aktardı.

Eğitimlerini daha profesyonel bir zemine taşımak maksadıyla bu ay içerisinde Siber Kariyer Sertifika Programı'nı başlattıklarını anımsatan Demir, yetiştirmiş oldukları siber güvenlik uzmanlarını sektöre kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi olarak düzenledikleri çeşitli yarışmalarla gençlerin yeni fikirlerini ve projelerini desteklediklerini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Onların siber güvenlik kariyerlerinde bir adım öteye geçebilmesi için elimizden gelen tüm olanakları sağlıyoruz. Geleneksel hale gelen STM CTF Bayrağı Yakala programı kümelenme bünyesinde yeteneğe erişim başlığımızın temel faaliyetlerinden birine dönüştü. Ülkemizin siber güvenlik alanında bir markaya dönüşmesi yolunda atılan ve insan kaynağımızı geliştirmeye yönelik bu tarz adımları her zaman desteklemeye devam edeceğiz."

Demir, yarışma sonunda bir sıralama ortaya çıkacağını ancak yarışmacıların tamamını kazananlar olarak gördüklerini ve Küme olarak onları yakından takip edeceklerini söyledi.

- "Siber güvenlikte yabancı çözüm, sınır güvenliğinde yabancı askere eşdeğer"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da bu çağın en dikkat çeken özelliğinin, baş döndürücü bir hızla gelişen dijital teknolojiler ve bu teknolojilerin meydana getirdiği dönüşümler olduğunu vurguladı.

Yenilikçi teknolojilerin pandemi süreciyle birlikte daha da hızlandığını ve hayatın her alanını şekillendirdiğini belirten Koç, dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi için siber güvenliğin vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak hızlı, efektif ve etkin bir biçimde dijital ekosistemin geliştirilmesinin temel görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Siber güvenlik başta olmak üzere, yerli ve milli yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, milli yazılımların desteklenmesi, kritik altyapıların korunması, büyük veri ve yapay zeka konuları, şüphesiz dijital dönüşümün ayrılmaz birer parçası. Siber güvenliği yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmanın, sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmeye eşdeğer olduğu unutulmamalı. Yerli ve milli siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik olarak oluşturulan Siber Güvenlik Kümelenmesini destekliyoruz.”

Yenilikçi teknolojileri kullanarak ve ulusal öncelikleri doğrultusunda uluslararası rakipleriyle rekabet edebilecek markalara sahip olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Koç, "Siber güvenlikte caydırıcı olmanın yolu, bu alanda doğru strateji ve politikalar uygulayarak, mevcut teknolojilere eşdeğer, milli ürün ve çözümler geliştirmek, her kademede siber güvenlik uzmanı sayısını artırmak ve yeni analiz yöntemleriyle zafiyet alanlarını erken tespit etmekten geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Siber güvenlik ülkenin olmazsa olmazı"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki kritik ihtiyaçlarına yönelik ileri teknolojili yerli ve milli çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Siber güvenliği Türkiye'nin olmazsa olmazı olarak gördüklerini belirten Güleryüz, "STM olarak hayatımıza giren her yeni teknolojinin güvenliğimiz açısından sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Yaşamlarımızı kolaylaştırmak için hayatımıza girmiş her teknolojik cihaz birtakım riskleri de getiriyor. Teknolojiyle bu kadar iç içe yaşamaya başlamışken, 'tüm hayatlarımız korunmalı 'gözüyle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güleryüz, STM olarak ülkedeki siber güvenlikte uzman açığını kapatmak üzere fırsat buldukları her an gençlerde bu farkındalığı oluşturabilmek adına harekete geçtiklerini vurguladı.

- 5 takıma toplam 90 bin lira ödül

STM'nin, siber güvenliğe ilişkin farkındalık yaratmak ve insan kaynağını geliştirmek amacıyla düzenlediği CTF'e, her yıl olduğu gibi bu yıl da siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen gençler ve siber güvenlik araştırmacıları katılıyor.

Yarın akşama kadar yarışmacılar, siber güvenlik zafiyetlerini bulmak ve sistemleri ele geçirmek için mücadele ederken, ilk 5'e giren takımlar toplam 90 bin lira değerindeki ödülün sahibi olacak.

Röportajlar, sertifika da alınabilecek online eğitimler, ürün demoları, mini CTF quizleri ve hediyelerin yer aldığı etkinliğe, https://ctfonline.stm.com.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.