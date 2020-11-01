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Ekonomi STM'nin siber güvenlik yarışması "Capture The Flag-CTF" sona erdi
Ekonomi

STM'nin siber güvenlik yarışması "Capture The Flag-CTF" sona erdi

Online etkinlikte Türkiye'nin yaklaşık 40 ili ve farklı üniversitelerinin yanı sıra İrlanda, Avusturya, İspanya, Azerbaycan'dan da katılımcı ağırlandı - STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz: - "Gençleri ekosistemin güçlendirilmesi adına yatırım yapılması gereken en önemli kıymet olarak görüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:18:10 -
STM'nin siber güvenlik yarışması "Capture The Flag-CTF" sona erdi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından düzenlenen "Capture The Flag-CTF'nin (Bayrağı Yakala)" etkinliğinin 6'ncısı sona erdi.

STM'den yapılan açıklamaya göre etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün açılış konuşmalarıyla başladı.

Katılımcılar, 24 saat boyunca, CTF için oluşturulan siber ortamda, kriptoloji, tersine mühendislik, web ve mobil uygulamalar gibi konularda, kasıtlı olarak yaratılan sistem açıklarını bulmaya çalıştılar.

Online olarak kurgulanan etkinlikte Türkiye'nin yaklaşık 40 ilinden ve farklı üniversitelerden, yurt dışından da İrlanda, Avusturya, İspanya, Azerbaycan'dan katılımcı ağırlandı.

Etkinlikte 583 yarışmacı ve 161 takım mücadele ederken, birinci takıma 30 bin, ikinci takıma 25 bin, üçüncü takıma 20 bin, dördüncü takıma 10 bin, beşinci takıma 5 bin lira ödül verildi.

- "Fikrin çıktıya dönüşmesine aracılık edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, siber güvenliğe yönelik bakış açılarının bütüncül olduğunu belirterek, şirket olarak yerli siber güvenlik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak doğrultusunda hareket ettiklerini bildirdi.

Güleryüz, "gençleri ekosistemin güçlendirilmesi adına yatırım yapılması gereken en önemli kıymet olarak gördüklerini ve her fırsatta desteklediklerini" aktararak, "CTF, gençlerimizle bir arada olup heyecanlarına ortak olabildiğimiz ve destekleyebildiğimiz bu alanlardan biri. Türkiye'nin siber güvenlikte, yazılımdan insan kaynağına kendine yeter bir ülke olması için STM olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte tanıtılan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca desteklenen Jet Hızlandırma Programı'na da değinen Güleryüz, şunları kaydetti:

"Programla, siber güvenlik alanına yönelik fikrini çıktıya dönüştürmek isteyen herkese 8 hafta boyunca mentorluk desteği verecek ve bir fikrin çıktıya dönüşmesine aracılık edeceğiz. Siber güvenlik alanında Türkiye'nin dünyada en başarılı ülkeler arasında yerini alması ve A'dan Z'ye bu kulvarda her noktada uzmanlaşabilmesi için, ekosistemin bilgi ve destek açığını kapatacak projeler geliştirmeye, önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz."

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