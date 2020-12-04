STK’lardan taciz-tecavüz skandallarına sessiz kalan CHP teşkilatlarına çağrı

Hakkı Bilir İstanbul

CHP’deki taciz ve tecavüz rezaletlerinin üstünün örtülmeye çalışılmasına STK’lardan net bir tepki geldi. Türk kamuoyunun yakından tanıdığı kanaat önderleri, CHP teşkilatlarına çağrıda bulunarak, tecavüz vakaları karşısında susulmaması gerektiğini beyan etti. CHP’nin üst yöneticilerinin, yandaş medya ve paralı trollerinin olayı karartmaya çalıştığına işaret eden STK temsilcileri, başta partiye gönül vermişler olmak üzere tüm Türkiye’nin parti içindeki diğer tecavüz vakalarının da ortaya çıkarılması için tavır alması gerektiğini kaydetti.

Yüksek sesle tepki vermeliler

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Avukat Hasan İlter, “Kullandıkları bir slogan vardı. Susma, sustukça sıra sana gelecek diye. Bunu kendilerine uyarlasınlar. Tecavüzcülerle işimiz olamaz gibi net bir söylem geliştirecekleri yere yandaş medya ve trolleriyle rezaleti savunuyorlar” dedi.

Yargı kararlarının ortada olduğunu beyan eden İlter, “Yapılan yargılamalar sonucu verilen cezalar CHP’deki tecavüz rezaletlerini ispatlar nitelikte. Kadın derneklerinin, STK’ların bu konuya sessiz kalmaları, duyarsız kalmaları anlaşılacak gibi bir şey değil. Benim tecavüzcüm iyidir gibi bir anlayış sergileniyor gibi ortada. Parti mensupları da içlerini temizlesinler. Böyle bir anlayış olamaz. Bunların kadın ve insan haklarından bahsetmesi tam bir komedya” ifadelerini kullandı.

CHP tam bir ikiyüzlü

Yeni Nizam Yeni İnsan Derneği (YENİNDER) Başkanı Burak Çileli ise, “Dindar kesimlerde meydana gelen münferit hadiselerde ortalığı yıkan, İslam’ın o konulardaki hükümleri belliyken birdenbire ahlâkçı kesilen CHP, skandallar karşısında sessizliğe büründü” dedi. CHP’nin karartma yapmaya çalıştığına dikkat çeken Burak Çileli, sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP zihniyeti, söz konusu kenddi parti teşkilatları olduğunda suçluları hasır altı etme çabasına girmektedir. Benim tacizcim ayrıcalıklıdır mantığıyla, bünyesindeki taciz vakalarını normal gören bu tutumları, CHP zihniyetinin kurumsal olarak ne ahlâk, ne hukuk ne vicdan tanımadığını, fırsat bulduğunda dindar kesime yönelik karalamalarının ise tamamıyla ikiyüzlülük olduğunu ele vermektedir.”