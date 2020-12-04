  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem STK’lardan taciz-tecavüz skandallarına sessiz kalan CHP teşkilatlarına çağrı
Gündem

STK’lardan taciz-tecavüz skandallarına sessiz kalan CHP teşkilatlarına çağrı

Tecavüzün bir insanlık suçu olduğunu belirten STK temsilcileri, tacizleri karartmaya çalışan çevrelere ve CHP’deki teşkilat mensuplarına seslenerek, “Bana bir şey olmaz, diye düşünmeyin. Tecavüzlere sessiz kalmayın!” çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 09:30:00 -
STK’lardan taciz-tecavüz skandallarına sessiz kalan CHP teşkilatlarına çağrı

 Hakkı Bilir  İstanbul 

CHP’deki taciz ve tecavüz rezaletlerinin üstünün örtülmeye çalışılmasına STK’lardan net bir tepki geldi. Türk kamuoyunun yakından tanıdığı kanaat önderleri, CHP teşkilatlarına çağrıda bulunarak, tecavüz vakaları karşısında susulmaması gerektiğini beyan etti. CHP’nin üst yöneticilerinin, yandaş medya ve paralı trollerinin olayı karartmaya çalıştığına işaret eden STK temsilcileri, başta partiye gönül vermişler olmak üzere tüm Türkiye’nin parti içindeki diğer tecavüz vakalarının da ortaya çıkarılması için tavır alması gerektiğini kaydetti.

Yüksek sesle tepki vermeliler

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Avukat Hasan İlter, “Kullandıkları bir slogan vardı. Susma, sustukça sıra sana gelecek diye. Bunu kendilerine uyarlasınlar. Tecavüzcülerle işimiz olamaz gibi net bir söylem geliştirecekleri yere yandaş medya ve trolleriyle rezaleti savunuyorlar” dedi.

Yargı kararlarının ortada olduğunu beyan eden İlter, “Yapılan yargılamalar sonucu verilen cezalar CHP’deki tecavüz rezaletlerini ispatlar nitelikte. Kadın derneklerinin, STK’ların bu konuya sessiz kalmaları, duyarsız kalmaları anlaşılacak gibi bir şey değil. Benim tecavüzcüm iyidir gibi bir anlayış sergileniyor gibi ortada. Parti mensupları da içlerini temizlesinler. Böyle bir anlayış olamaz. Bunların kadın ve insan haklarından bahsetmesi tam bir komedya” ifadelerini kullandı.

CHP tam bir ikiyüzlü

Yeni Nizam Yeni İnsan Derneği (YENİNDER) Başkanı Burak Çileli ise, “Dindar kesimlerde meydana gelen münferit hadiselerde ortalığı yıkan, İslam’ın o konulardaki hükümleri belliyken birdenbire ahlâkçı kesilen CHP, skandallar karşısında sessizliğe büründü” dedi. CHP’nin karartma yapmaya çalıştığına dikkat çeken Burak Çileli, sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP zihniyeti, söz konusu kenddi parti teşkilatları olduğunda suçluları hasır altı etme çabasına girmektedir. Benim tacizcim ayrıcalıklıdır mantığıyla, bünyesindeki taciz vakalarını normal gören bu tutumları, CHP zihniyetinin kurumsal olarak ne ahlâk, ne hukuk ne vicdan tanımadığını, fırsat bulduğunda dindar kesime yönelik karalamalarının ise tamamıyla ikiyüzlülük olduğunu ele vermektedir.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor
Sağlık

Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse bir kez yakalanıp atlattıktan sonra ikinci kez yakalanan hastaların sağlık durumlarının nasıl seyrettiği..
Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü
Yaşam

Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranan ve baskına gelen polislerden 1 polisi şehit eden 1 polisi de yaralayan katil zanlısı 22 yaşı..
TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım
Gündem

TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım

Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret ederek büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay