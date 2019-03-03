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STK’lardan Diyarbakır taraftarına teşekkür

Diyarbakır’daki bir grup STK, dün oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçında herhangi bir olayın yaşanmaması nedeni ile kent taraftarına teşekkür etti.

03 Mart 2019 Pazar 14:38
STK’lardan Diyarbakır taraftarına teşekkür

Diyarbakır’daki bir grup STK, dün oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçında herhangi bir olayın yaşanmaması nedeni ile kent taraftarına teşekkür etti.


TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor dün Sakaryaspor ile karşılaştı. Maçta herhangi bir olayın yaşanmamasından dolayı kentteki bir grup STK temsilcisi, maça giden taraftarlara teşekkür etti. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (DTSO) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


“Ligin ilk yarısında Sakarya’da yapılan Sakaryaspor-Amedspor maçında spor kültürü ve ahlakı ile bağdaştıramayacağımız saldırılara maruz kalmıştı. 2 Mart 2019 Cumartesi günü Diyarbakır’da oynanan Amedspor-Sakaryaspor rövanş maçında da benzer bir hadisenin yaşanmaması için biz sivil toplum örgütleri Diyarbakır halkı ve Amedsporseverlerini sağduyulu ve kentimize yakışır bir şekilde davranmaya davet etmiştik. Yapmış olduğumuz çağrılar sonucunda dün kentimizde oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçının Diyarbakır halkı ve Amedspor taraftarlarına yakışır bir konukseverlik atmosferinde oynanması ve sonuçlanmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isteriz. Her zaman barış ve kardeşliği savunan Diyarbakır halkı ve taraftarına göstermiş oldukları duyarlılık ve sağduyu için teşekkür ediyoruz.


Ayrıca maç öncesinden başlatmış olduğumuz görüşmeler ve çağrılarımız doğrultusunda gerekli güvenlik tedbirlerini alarak olası taşkınlıkları önleyen, maç boyunca büyük bir sabır ve sükunetle gelişmeleri yakından takip eden İl Valimiz, Cumhuriyet Başsavcımız ve İl Emniyet Müdürümüze de teşekkür ediyoruz.


Sporun ayrıştırıcı ve ötekileştirici değil, barış, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek amaçlı olduğu gerçeğinden hareketle, başta spor camiası yöneticileri olmak üzere bütün sporseverleri sağduyuya davet ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:38
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