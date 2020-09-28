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Aktüel STK’lardan Azerbaycan’a destek
Aktüel

STK’lardan Azerbaycan’a destek

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek, sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısını kınayarak, “Dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının yanındayız” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 21:02:00 -
STK’lardan Azerbaycan’a destek

Arslan, şunları kaydetti: “Ermenistan, hukuk tanımaz tavrı ile bölgedeki barış ve istikrar ortamını bir kez daha derinden sarsmıştır. Ermenistan’ın durdurulmasını ve hukuk tanımaz bir şekilde yaptıklarının hesabını vermesini istiyoruz. Uluslararası toplumu, katliam ve saldırıların durdurulması konusunda görev almaya davet ediyoruz.”

AYD’den medya desteği

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan da dünya kamuoyunun Ermenistan’ın işgalci olduğunu görmesi gerektiğini vurgulayarak, şu açıklamada bulundu: “Azerbaycan halkının yanındayız. Üyemiz bulunan 320 yerel medya kuruluşu olarak Azerbaycan’a destek veriyoruz. Yayınlarımızda Ermeni işgali ve zulmünü anlatacağız. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte milli bir uyanış başlamıştır. Bizler medya olarak ülkemizi bölme ve işgal etme çalışmalarının farkındayız. Bugün Bakü, yarın İstanbul hedeftir. Azerbaycan’ın yanındayız.”

DEİK’ten kınama

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi de, Ermenistan’ın, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı. DEİK’ten yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarına ilişkin şunlar kaydedildi: “Şimdiye kadar olduğu gibi, bugün ve yarın da bölgede barış ve huzurdan uzak her türlü eylemin karşısında durmaya devam edecek, tüm gücümüzle can Azerbaycan’ımızın yanında olacağız. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

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