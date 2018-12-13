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STK’lar tüketicinin bütçe ve sağlığı için birleşti! Güvenli ürün seferberliği

Güvenilir ürün tüketme ve güvenilir ürüne ulaşma konusunda harekete geçen sivil toplum örgütleri, bu hedef için İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) öncülüğünde zirve düzenlenecek.

13 Aralık 2018 Perşembe 09:49
STK’lar tüketicinin bütçe ve sağlığı için birleşti! Güvenli ürün seferberliği

Ekonomi Servisi

Tüketicilerin satın alıp kullandığı ürünler hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları ve güvenli üreticiye ulaşabilmesini hedefleyen ‘Güvenli Ürün Seferberliği’ için ilk adım gerçekleştirilecek güvenli ürün zirvesi ile atılacak.

Güvenilir ürün tüketme ve güvenilir ürüne ulaşma konusunda harekete geçen sivil toplum örgütleri, bu hedef için zirve düzenleyecek. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) öncülük edeceği Güvenilir Ürün Platformu tarafından organize edilecek zirvede; tekstilden kimyasala, kırtasiyeden nakliyeye, elektronikten sağlık hizmetlerine kadar vatandaşın satın aldığı ürünlerin niteliği sorgulanacak.

“Yakın takipteyiz”

İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer yaptığı açıklamada, “Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Toplumun yediği, içtiği konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var. Bu konuda yapılan çalışmalara destek olmak, farkındalığını artırmak için buradayız” dedi. İTO’nun Türkiye’nin gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde karşılaşılan sorunları yakından takip ettiğini vurgulayan Özer, “Güvenilir gıda; başta marketler, gıda toptancıları ve perakendecileri, restoranlar, hazır ambalajlı gıda üreten sanayiciler olmak üzere tüm gıda sektörünü yakından ilgilendiriyor” diye konuştu.

Bilgi kirliliği son bulacak

Halkın güvenilir gıdayı doğru şekilde ayırması için bilgilendirilmesi ve doğru bilinen yanlışları düzeltme konusunda ticari işletmelere ve Oda’ya düşen görevlerin bilinci ile hareket edeceğiz” mesajı veren Özer, öncelikli görevlerinin bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılmak olduğunun altını çizdi. Özer, toplumun ürün güvenliği açısından bilinçlendirilmesinin de önemine dikkat çekti.

Ortak akıl platformu

Güvenilir Ürün Platformu, 2009 yılında gıda güvenliği çalışmaları yapmak için ‘Sağlıklı Gıda Platformu’ adı altında kuruldu. Kamu kurumları, tüketici ve üretici örgütleri ile 40’a yakın STK’nın desteği ile bugünkü halini alan platform, tüketici sağlığını etkileyen her üründe güvenilir olanı arama gerekliliğini ve talebini göz önüne alarak ismini Güvenilir Ürün Platformu olarak değiştirdi. Platform, tüketiciyi etkileyen her ürün ve hizmette güveniliri arayan, toplumsal bilinçle hareket eden kişi ve kurumların ortak aklı olarak faaliyet gösteriyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 09:49
  1. Güvenli Ürün Seferberliği
  2. Güvenilir ürün
  3. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  4. Güvenilir Ürün Platformu
  5. İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer
  6. Sağlıklı Gıda Platformu

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