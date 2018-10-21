STK’lar, Danıştay’da 4’e karşı 1 oyla çıkan sonucu böyle yorumladı! Andımız kararı siyasi fitne

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı’nın devamından yana irade beyan eden AK Parti ve MHP’nin arasını açmak isteyen eski Türkiye sevdalıları harekete geçti. Ülkemizi güçlü ve aydınlık yarınlara taşıyacak olan Cumhur İttifakı’na darbe vurmak isteyen şer odakları, Kemalist vesayet rejiminin ürünü olan “Andımız” üzerinden provokasyonun fitilini ateşledi. Danıştay’ın önceki gün aldığı “Andımız” kararı, AK Parti ve MHP arasına ekilmek istenen fitne tohumlarını gözler önüne serdi. Konu ile ilgili Akit’e konuşan hukukçular, kararın hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğuna dikkat çekerek, Cumhur İttifakı’na yönelik bir sabotaj girişimi olabileceğini kaydettiler.

Hukuki değil siyasi

Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, kararın hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğunu belirterek, “Kararın hukuki olarak sorunlu olduğunu görüyorum. Kararın düzeltileceğini düşünüyorum. Bu karara çeşitli anlamlar yüklenebilir. Eski Türkiye geri mi geliyor denilebilir. Bunlar ürkütücü” dedi. Danıştay’ın birçok sorunlu karara imza attığını belirten Tatlı, “Danıştay bu güne kadar verdiği kararlarda sürekli ama sürekli olarak sorunlu kararlar vermiş bir kurum. Yargı organından çok siyasi ağırlığı olan bir yer. O anlamda iyi okunmuyor bu karar” şeklinde konuştu. Kararın iyi niyetten uzak olduğunu belirten Tatlı, “Bu kararı başka şeylerle okuduğumuz zaman çok iyi niyetli görmüyorum. Hukuki görmüyorum. Hukuki görmediğim yerde geriye ne kalıyor, siyasi nedenler kalıyor” ifadelerini kullandı. Mahkeme kararıyla ideoloji dayatmanın büyük bir absürtlük olduğunu kaydeden Tatlı, “Çocukların üzerinden ideoloji oturtmaya çalışmak, benim çocuğuma kendi ideolojisini mahkeme kararıyla oturtmak kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

Özgür-Der protesto etti

Özgür-Der üyesi bir grup, Danıştay’ın “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine ilişkin kararını protesto etti.

Bakan tepki göstermişti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Danıştay’ın skandal kararını sert dille eleştirmişti. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Gül, “Yargı kararları ihtilaf çıkaramaz. İhtilafları giderir. Bunun yolu, Anayasaya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içerisinde kalmasından geçer” paylaşımı yapmıştı.

Çocuklara ideolojik dayatma

Avukat Ali Osman Bağırgan “Bu karar hukuki olmaktan ziyade siyasi gibi duruyor. En azından öyle okunuyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’nın devamından yana irade beyan eden AK Parti ve MHP’nin arasını açmaya yönelik hareketler gibi duruyor” şeklinde konuştu. Kararın eski Türkiye uygulamalarını hatırlattığını belirten Bağırgan, “Kaldı ki eski Türkiye’yi hatırlatacak bir karara imza atmanın manası var mıdır? Andımız tek tipçi bir nesil yetiştirmeye yönelik bir metindir. Yeni Türkiye’de bunu uygulamak eskiye dönüş olarak yorumlanır. En azından halkın kafasında bu canlanır. Bu da yeni sisteme olan bağı zedeler. Gencecik çocuklara zorla ideoloji dayatmanın hukuki bir dayanağı yoktur” ifadelerini kullandı.