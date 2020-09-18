S..tir git 'Dimokratia'

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi sürüyor. Arkasına Avrupa Birliği'ni alan Yunanistan, Türkiye'yi engellemek için elinden geleni yaparken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini koruyacağının altını net bir şekilde çiziyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net duruşu karşısında bir şey yapamayan Yunanistan ise gazete manşetleriyle Erdoğan'a saldırıyor. Bunun bir örneği de bugün gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür

Yunanistan'da yayınlanan 'Dimokratia' adlı gazete bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah bir manşetle yayına girdi. Gazete baş sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok çirkin ve ağır şekilde hakaret etti. Manşet başlığında ağır küfür eden gazete üst başlığında ise "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.



