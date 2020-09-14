  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Stevie’den Alternatif Bank’a iki ödül
Ekonomi

Stevie’den Alternatif Bank’a iki ödül

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: - "Yetkin insan kaynağımızla ortaya koyduğumuz güçlü finansal performansın, dijital dönüşüm hamlemizin, değişime hızla adapte olan çevik yapımızın ve hizmetlerimizin müşterilerimizde yarattığı memnuniyetin altın ödüle layık görülmemizde önemli bir katkısı olduğuna inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:06:23 -
Stevie’den Alternatif Bank’a iki ödül

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında iki farklı kategoride altın ve bronz ödül aldı.

Alternatif Bank açıklamasına göre, banka altın ödüle, yetkin insan kaynağıyla ortaya koyduğu finansal performans, dijitalleşme alanında yaptığı çalışmalar, ürün ve hizmetleriyle yarattığı müşteri memnuniyeti sayesinde layık görüldü.

Pandemi döneminde başta çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumaya odaklanarak hızla hayata geçirdiği örnek uygulamalarıyla da bronz ödüle uzandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, uluslararası saygınlığı olan organizasyonlardan alınan ödüllerin motivasyon kaynağı olmasının yanında ortaya koydukları işlerle doğru yolda olduklarının da bir göstergesi niteliğinde olduğunu ifade etti.

Gür, geçen sene, yılın şirketi listesine bronz ödülle girdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Basiretli ve danışman bankacılık anlayışımız doğrultusunda müşteri deneyimini her geçen gün daha yukarı taşımak için ciddi efor sergiliyoruz. Aradan geçen bir yılda da önemli bir gelişim gösterdik. Yetkin insan kaynağımızla ortaya koyduğumuz güçlü finansal performansın, dijital dönüşüm hamlemizin, değişime hızla adapte olan çevik yapımızın ve hizmetlerimizin müşterilerimizde yarattığı memnuniyetin altın ödüle layık görülmemizde önemli bir katkısı olduğuna inanıyorum.

Bu sonuç aynı zamanda son yıllarda gerçekleştirdiğimiz başarılı dönüşümün takdir edilmesi açısından da bizim için oldukça değerli bir gelişme oldu. Ayrıca benzerini hiç yaşamadığımız pandemi gibi olağanüstü bir dönemde, başta çalışanlarımız ve müşterilerimiz olmak üzere hayata geçirdiğimiz ve sektörümüze örnek olan önemli uygulamalarımızın da ödülle taçlandırılmasından mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin yol arkadaşı olarak işlerine ve birikimlerine değer katacak çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek teveccühlerine layık olmaya devam edeceğiz.”


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakkari'den acı haber
Gündem

Hakkari'den acı haber

Hakkari'de bir jandarma astsubayın şehit olduğu, 2 teröristin ise ölü ele geçirildiği bildirildi.

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı
Siyaset

Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı

İYİ Parti’ye geçen Erhan Usta, memleketi Samsun’a hareket etti. İlin girişinde Usta’yı karşılayan İYİ Partililer, meşale yakarak otluk aland..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı