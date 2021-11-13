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Kadın - Aile Stevia bitkisi nedir, faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Stevia bitkisi nedir, faydaları nelerdir?

Şeker otu olarak da adlandırılılan Stevia bitkisi, uzun yıllardır pek çok ülkede doğal tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 20:59:00 -
Stevia bitkisi nedir, faydaları nelerdir?

Japonya'da da otuz yılı aşkın bir süredir tatlandırıcı ve gıda katkısı olarak kullanılmaktadır. Bu bitkiden elde edilen özütün, kan şekerini düzenleyici etkileri olduğu söylenmektedir.

Stevia bitkisinin faydaları

-Şeker otu cildi besler, sıkılaştırır ve kırışıklıkları düzeltir. Cilt bakımı için bir maske olarak da kullanılabilir.

-Dermatit etkisi sayesinde sivilcelere iyi gelir ve sivilceleri azaltmak için kullanılabilir.

-Şeker hastalığı(diyabet) tedavisinde yardımcı rol oynar.

-Yüksek tansiyon hastalarına iyi geldiği bilinmektedir.

-Kabızlık, depresyon ve asabiyete karşı iyi etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

-Bağırsak ve mide florasını korur.

-Asit alkali dengesini sağlar ve korur.

Bilinen ve rastlanılan herhangi bir yan etkisi yoktur.

Türkiye'de nerede yetişir?

Çaykur'un Rize şekeri adı altında stevia şeker otu üretimine başladığını söyleyen Aydoğan, "Şu an Türkiye'de sayılı bir yaprak olmadığı için tam üretime geçilemiyor. Yapraklar Çin'den tedarik ediliyor. Ama Türkiye'de Akdeniz, Marmara ve Ege bölgesinde çok güzel yetişen bir ürün.

Stevia yaprağı nasıl kullanılır?

Toz veya yaprak halinde kullanılabilir. Çay veya kahveye bir tutam atılıp da içileceği gibi iki çorba kaşığı stevia yaprağını 250 ml sıcak su ile 10 dakika demleyebilir daha sonra kağıt filtre yardımı ile süzüp kullanabilirsiniz.

 

 

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