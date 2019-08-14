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Steven Nzonzi kimdir nereli ve kaç yaşında? Steven Nzonzi Galatasaray son dakika transfer

Galatasaray Roma'nın orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sevilla'da da geçirdiği 3 sezon boyunca Fransa Milli Takımı'na kadar yükseken Steven Nzonzi, geçtiğimiz sezon başında Roma'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibi Nzonzi için tam 27 milyon euro bonservis öderken Fransız oyuncu da Roma ile 39 maça çıktı. Peki Steven Nzonzi kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Steven Nzonzi biyografisi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:17
Steven Nzonzi kimdir nereli ve kaç yaşında? Steven Nzonzi Galatasaray son dakika transfer

Steven Nkemboanza Mike Christopher Nzonzi kimdir? Galatasaray Roma'nın orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sevilla'da da geçirdiği 3 sezon boyunca Fransa Milli Takımı'na kadar yükseken Steven Nzonzi, geçtiğimiz sezon başında Roma'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibi Nzonzi için tam 27 milyon euro bonservis öderken Fransız oyuncu da Roma ile 39 maça çıktı. Peki Steven Nzonzi kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Steven Nzonzi biyografisi.

Steven Nzonzi kimdir?

Tam adı Steven Nkemboanza Mike Christopher Nzonzi olan Fransız oyuncu 15 Aralık 1988'de dünyaya geldi. Kariyerine o dönem Fransa 2. Ligi'nde bulunan Amiens'te başlayan başarılı ön libero, 2009'da Blackburn Rovers'a transfer olarak ilk büyük sıçrayışını gerçekleştirdi. Burada geçirdiği 3 yılın ardından bir diğer Premier Lig ekibi Stoke City'ye transfer oldu. Başarılı oyuncu 2014 - 2015 ezonunda Yılın en iyi oyuncusu seçildi ve 2015'te 8 milyon euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tuttu. Nzonzi buradaki ilk sezonunda da Avrupa Ligi'ni kaldırmayı başardı.

Sevilla'da da geçirdiği 3 sezon boyunca Fransa Milli Takımı'na kadar yükseken başarılı orta saha, geçtiğimiz sezon başında Roma'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibi Nzonzi için tam 27 milyon euro bonservis öderken Fransız oyuncu da Roma ile 39 maça çıktı. Ligde 1 gol 2 asist yapmayı başardı. Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçın da tamamında yer aldı. Başarılı oyuncu 2018 Dünya Kupası'nda da Fransa Milli Takımı'nda yer almıştı ve kupayı kazanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:17
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