Steven Gerrard için sürpriz teklif
Suudi Arabistan ligi takımlarından El-Ittifak, teknik direktörlük görevi için Steven Gerrard'a teklifte bulundu.
Premier Lig'de geçtiğimiz sezona Aston Villa'da başlayan ancak alınan sonuçların ardından takımdan ayrılan Steven Gerrard'ın yeni adresi Suudi Arabistan olabilir.
Reuters'ta yer alan haberde Suudi Arabistan Ligi takımlarından El Ittifak'ın Gerrard'a teknik direktörlük için teklifte bulunduğu ve İngiliz antrenörün bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
İsmi belirtilmeyen bir kaynağın görüşlerine yer verilirken açıklamada, "El-Ittifak, Gerrard'a resmi bir teklifte bulundu. Gerrard bu fikre sıcak bakıyor ancak teklifi incelemek için süre istedi." ifadeleri yer aldı.
El-Ittifak, Suudi Arabistan Pro Lig'de geçtiğimiz sezonu yedinci sırada tamamladı.
Gerrard'ın teknik direktörlük kariyeri
Steven Gerrard, teknik direktörlük kariyerine efsanesi olduğu kulüp Liverpool'da başladı.
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Altyaş gruplarında görev yapan Gerrard, sonrasında Rangers'ın başına geçti.
İskoç ekibiyle 2020-21 sezonunu namağlup tamamlayan Gerrard, sonrasında Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yla anlaştı.