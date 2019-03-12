0553 313 94 23

Sterlin Brexit oylaması öncesinde değer kaybetti

İngiltere Başsavcısı Geoffrey Cox'un Brexit anlaşmasının "tedbir maddesi"ne ilişkin ek güvenceler getiren yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarının ardından İngiliz sterlini, avro ve ABD doları karşısında değer yitirdi

12 Mart 2019 Salı 20:31
Sterlin Brexit oylaması öncesinde değer kaybetti

LONDRA (AA) - İngiltere Başsavcısı Geoffrey Cox, Brexit anlaşmasının "tedbir maddesi"ne ilişkin ek güvenceler getiren yeni düzenlemenin, ülkenin Avrupa Birliği (AB) kurallarına süresiz bağlı olma riskini ortadan kaldırmadığını açıklamasının ardından İngiliz sterlini sert değer kayıpları yaşadı.

Cox'un açıklaması, piyasalar tarafından İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasının bugün yerel saatle 19.00'da İngiliz Parlamentosunda yapılacak oylamada "kabul edilme olasılığını azalttığı" yönünde yorumlandı.

İngiliz sterlini, avro karşısında yerel saatle 16.26 itibarıyla yüzde 0,92 değer kaybı ile 1,1616 seviyesinde bulunuyor.

Sterlin, ABD doları karşısında ise yüzde 0,71 değer kaybıyla 1,3096 seviyesinden işlem görüyor.

Geoffrey Cox, tartışmalara neden olan "tedbir maddesi"ne ilişkin AB ve İngiltere'nin üzerinde dün anlaştığı yeni düzenleme konusunda "yasal görüşü"nü açıklamıştı.

İngiltere Başsavcısı Cox, "tedbir maddesi"ne ilişkin ek güvenceler getiren yeni düzenlemenin, İngiltere'nin isteği dışında süresiz şekilde tedbir maddesine tabi olma riskini azaltsa da tam olarak ortadan kaldırmadığını belirtmişti.

Cox ayrıca, uzlaşmaya varılan değişikliğin İngiltere'ye AB'nin onayı olmaksızın anlaşmayı sonlandırmak için "uluslararası yasal yollar" sunmadığını ifade etmişti.

Geoffrey Cox'un görüşü, İngiliz Parlamentosunda yapılacak Brexit anlaşmasının oylanmasından önce kritik öneme sahip. İngiltere Başbakanı Theresa May, yeni düzenlemenin ek güvenceler getirdiği için anlaşmanın kabulüne yardımcı olacağını umuyordu, ancak Cox'un olumsuz görüşünün oylamanın sonucunu etkileyeceği belirtiliyor.

"Tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından "fiziki sınır girmemesi" için formüle edilmişti.

İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliğinde kalmasını ve Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngören maddeye karşı çıkanlar, bu düzenlemenin İngiltere'yi AB ile sonu gelmez bir müzakere sürecinde mahsur bırakacağını savunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 20:31
  1. Avrupa
  2. Brexit
  3. Geoffrey Cox
  4. İngiltere

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İskoçya'da çığ düştü: 2 ölü, 2 yaralı
    1. İskoçya'da çığ düştü: 2 ölü, 2 yaralı
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    3. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    4. Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ..
    5. Gürcistan, 2 milyar dolarlık enerji..
    6. SPK'dan muafiyet açıklaması
    7. SPK haftalık bülteni
    8. Venezuela'da Guaido'ya sabotaj..
    9. Almanya’da bomba ihbarı paniğe neden..
    10. FETÖ'ye ağır darbe! Çok sayıda gözaltı
    11. Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    12. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir..
    13. LPG'ye zam geldi! Eşel mobil sistemi..
    14. "Daha güçlü bir Türkiye için aşkla..
    15. Akşener’den Gümüşhane’ye sürpriz..
    16. ABD'den terör örgütüne 300 milyon dolar!
    17. FETÖ/PDY'ye yönelik, Sakarya merkezli..
    18. Belediye başkanını öldüren şahsa..
    19. Sterlin Brexit oylaması öncesinde..
    20. Yemen'in Zemar kentinde kolera salgını..
    21. BİLSEM sınav sonuçları ne zaman..
    22. Duruşma sonrası karşılaşan taraflar..
    23. Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı..
    24. Küçük Batuhan’ın duygulandıran bayrak..
    25. Ürdün'den İsrail'e "Mescid-i Aksa"..
    26. Ali Erbaş: Gönül coğrafyamız Anadolu..
    27. 74. Devlet Resim ve Heykel Yarışması
    28. Pakistan'a "kapıda vize" dönemi başlıyor
    29. Bakan Kurum Cannes'da
    30. Avrupa ülkeleri o yolcu uçağının hava..
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü