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Steril olmayan şartlarda taşınan etler imha edildi!

Bolu'da, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde steril olmayan şartlarda taşındığı tespit edilen 13 çuval hayvansal yağ, 2 karkas koyun eti ve 80 kilogram parçalanmış et gömülerek imha edildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 14:41
Steril olmayan şartlarda taşınan etler imha edildi!

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir kamyonetin içinde gerekli izin belgeleri olmayan et bulunduğunu belirleyerek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Ankara'dan alınan ve Bartın'a götürüldüğü tespit edilen etlerin izin belgeleriyle sağlık raporlarının olmadığını, soğutucu sistemi bulunmayan araçta taşındığını belirledi.

Ekipler, kamyonetin içinde bulunan 13 çuval hayvansal yağ, 2 karkas koyun ve 80 kilogram parçalanmış ete el koydu.


Etler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin bulunduğu heyetin gözetiminde gömülerek imha edildi.

Ankara'dan aldığı etleri uygunsuz koşullarda taşıyan M.M.Y. hakkında ise adli ve idari işlemler başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 14:41
  1. Bartın
  2. Ankara
  3. Steril olmayan etler
  4. uygun şartlarda taşınmayan etler
  5. etler imha edildi
  6. inan sağlığını tehdit ediyor

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