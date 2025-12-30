‘Stepne’ kıymete bindi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir kez daha CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yeni gözdesi oldu. Ekrem İmamoğlu’ndan umudunu kesen, kendi adaylığını da tabana dayatamayacağını gören Özel, çaresiz Yavaş’ı köpürtme seansları başlattı. İmamoğlu tutuklandığında röportaj vererek “Terk edilmiş hissediyoruz” diye ağladığı İngiliz BBC’ye yeni açıklamalarda bulunan Özel, “Bu şartlarda Ekrem İmamoğlu’nu yine de içeride tutuyorsa, o zaman Erdoğan’ı yenecek bir aday bulunur. Mansur Yavaş, parti, ülke ondan görev beklerse, o görevi de dört dörtlük yapabilecek potansiyele sahip. Mansur Yavaş bu milletin gönlünde çok önemli bir yerdedir” dedi.

BUNLARDAN LİDER ÇIKMAZ

Özel’in açıklamalarını Akit’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ise, “Özgür Özel, Mansur Yavaş’la ilgili düşüncelerini ‘Gerekirse aday yaparız. Kimsenin yedeği değildir’ derken aslında yedek muamelesi yapıyor. Diyelim ki aday yaptılar; CHP’li Veli Ağbaba Meclisteki bütçe görüşmelerinde Özel’in posterini açıp ‘Türkiye AK Partililer lider görsün’ demesi, İmamoğlu’nu da sildiklerini, gündemden düşürdüklerini gösterdiği gibi Yavaş’ı da sildiklerini gösteriyordu. Siz cumhurbaşkanı adaylığına bir lider koyacaksınız. Lider olacak ki oraya koyacaksınız. Bu aslında şunu gösteriyor, Özel buraya aday demek istiyor. Erdoğan, İstanbul’da başarılı olduğu için bugün buralarda. Başarılı olmasaydı gelemezdi. Bakıyoruz, gerek Mansur Yavaş’ın, gerekse Ekrem İmamoğlu’nun bir başarısı yok. Başarıları olmadığı gibi buraya gelecek yüzleri de yok aslında. Biri yolsuzlukla, hırsızlıkla tutuklanmış. Yavaş’a bakıyorsunuz. ‘Su hakkı, insan hakkı’ diyor yüzde 3 bin 600 zam yapıyor. İmamoğlu göreve gelirken ‘borç almak ihanettir’ dedi. İBB’yi borç batağına sürükledi.

ÖZEL KENDİNE ÇALIŞIYOR

Bunları değerlendirdiğimizde Özel’in arka plandaki düşüncesinin Yavaş’tan ziyade kendisini aday yapma gibi bir gayret içerisinde olduğunu herkes görüyor. Yavaş’ı aday da yapabilirler. Seçilse ne yapacak? Suyu daha da mı arttıracak yani? ‘Kızılırmak suyu içilmez zehirdir’ diyordu. Melih Gökçek’in getirdiği Kızıldırmak suyunu bile Ankaralıya veremiyor. Fahiş fiyatlarla konserler düzenliyor, yol yapmıyor ‘Yol yaparsanız trafik artar’ diyor. Yolları mı kapatacak? İHA’ya, SİHA’ya dokunacağız diyordu. Savunma sanayini mi ortadan kaldıracak? Özel’in İmamoğlu’nu kullanarak cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünüyorum. Madem Mansur Yavaş kimsenin yedeği değilse İmamoğlu’yla, Mansur Yavaş ikisi beraber aday adayı olup CHP ön seçime gitseydi en azından seçim olsaydı. Tek kişiyle ön seçim mi olur? Özgür Özel’in ne konuştuğuna değil, son yaptığına bakmak lazım.” dedi.

MANSUR BUKALEMUN GİBİ

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da şunları söyledi: “Yavaş’ın Ankara’daki yaptıkları ortada. Trafik sıkışıklığı yokken berbat hale getirdi. Pek çok yerde su kesintisi var, bazı yerlere gidemiyor. Yani bir suyu dağıtmayı beceremeyen bir insanın cumhurbaşkanı adayı yapılabileceğinin konuşulması garip bir iş. Bir de Yavaş’ın başka bir özelliği daha var. Bir dönem Bahçeli’yi içinde bulunduğu MHP’yi CHP’ye döndürmekle suçladı. Bugün ise CHP’nin bayrağını sallıyor. Bukalemun gibi bir şahsiyetten bahsediyoruz. Bunlara kalmışsa CHP, vah ki ne vah demek lazım. Türkiye bugün sayılı dünya devletleri arasında ve her geçen gün de gelişiyor. Aşağıya indirmek istiyorlar, eski haline mi döndürmek istiyorlar? Düşük profilli aday bulmakta ısrarlılar gibi sanki. Düşük profilliler arasında geziyorlar. Yani ciddi bir aday, kaliteli, Türkiye Cumhuriyeti devletine bir şeyler katabilecek bir isim aramak yerine bunların etrafında dolaşıyorlarsa, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye’yle ilgili ciddi bir planları yok demektir.”