Yüksek limit, yüksek borç: Gelire göre aşırı limit riski artırıyor

Bankanın internet sitesinde "Ekonomi Notları" bölümünde "Kredi Kartı Kullanım Eğilimleri: Gelir Düzeyi ve Limitlerin Rolü" konulu bir çalışma yayımlandı. Çalışmada, Türkiye'de kredi kartlarının hem ödeme hem de finansman aracı olarak tüm gelir gruplarında yaygın bir şekilde kullanıldığı belirtilerek, BKK kullanım eğiliminin bireylerin gelirleri ve kart limitleri ile olan ilişkisinin incelendiği kaydedildi. Çalışmada kişi seviyesinde BKK bakiyesi, brüt gelir ve kredi kartı limit bilgilerini içeren kapsamlı mikro veri setleri kullanıldığı belirtilerek, bu çerçevede, öncelikle bu ilişkiye yönelik dağılımların çeşitli göstergeler yardımıyla sunulduğu ve daha sonra BKK bakiyeleri ile gelir ve limit göstergeleri arasındaki esnekliğin test edildiği vurgulandı.