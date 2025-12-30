AA Giriş Tarihi: Yüksek limit, yüksek borç: Gelire göre aşırı limit riski artırıyor
TCMB raporuna göre, geliriyle orantısız şekilde yüksek limite sahip bireylerin borç/gelir oranları diğerlerine göre daha yüksek ve harcama davranışları daha riskli görünüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Ekonomi Notları" çalışmasında, bireysel kredi kartı (BKK) limiti ile gelir arasındaki güçlü korelasyon kontrol edildiğinde gelirine göre aşırı limite sahip bireylerin limit doluluk oranının diğer bireylere kıyasla daha düşük olduğunun saptandığı belirtilerek, "Öte yandan, aşırı limite sahip bireylerin bakiye/gelir oranı diğer bireylere kıyasla daha yüksektir" denildi.