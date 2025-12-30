Milyonlarca sürücü için yeni dönem: Trafik sigortasında kurallar sil baştan

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak.

Düzenleme kapsamında, gerçek kişi adına düzenlenen trafik sigortası poliçelerinde araç sayısına bağlı yeni bir sınıflandırma getirildi. Buna göre, aynı araç grubunda 5 adede kadar olan araçlar özel kullanım, 5 aracı aşanlar ise tüzel kişi kapsamında değerlendirilecek. Bu değişiklikle birlikte, fiilen filo olarak işletildiği halde gerçek kişi olarak bildirilen araçlar için 5 araçtan sonra tüzel kişi tarifesi uygulanacak.

Teminat limitleri tüm araç gruplarında artırıldı

Yeni düzenleme ile trafik sigortasında tüm araç gruplarında teminat limitleri yükseltildi. Otomobil grubunda 2026 yılı için teminatlar yüzde 33 artırıldı. Buna göre, araç başına maddi hasar teminatı 400 bin liraya, mağdur başına bedeni zarar teminatı ise 3 milyon 600 bin liraya çıkarıldı. Diğer araç gruplarındaki teminatlar da aynı oran esas alınarak güncellendi.

Riskli Sigortalar Havuzu kapsamındaki taksi, minibüs ve otobüs türü araçlarda ise önemli bir indirim değişikliğine gidildi. Bu araç gruplarında 7. basamakta uygulanan yüzde 40’lık indirim oranı yüzde 30’a düşürüldü. Böylece bu gruptaki araçların sigorta primlerinde artış yaşanması bekleniyor.

Otobüs ve minibüslerde teminatlar milyonlarca lira yükseltildi

Düzenleme, sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlar için sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminatlarında da artış öngörüyor. Buna göre,

10–17 koltuklu minibüslerde teminat tutarı 6 milyon 75 bin liradan 8 milyon 80 bin liraya,

18–30 koltuklu otobüslerde 15 milyon 795 bin liradan 21 milyon 8 bin liraya,

31 ve üzeri koltuklu otobüslerde ise 31 milyon 590 bin liradan 42 milyon 15 bin liraya yükseltildi.

Araç ruhsatında belirtilmesi kaydıyla ayakta yolcu taşınan araçlar için de teminatlar artırıldı. Buna göre, sürücü dahil 18–30 koltuklu araçlarda ayakta yolcular için teminat 10 milyon 3 bin liraya, 31 ve üzeri koltuklu araçlarda ise 10 milyon 247 bin liraya çıkarıldı.

Yeni düzenlemenin, özellikle filo araç sahipleri, ticari taşıma yapanlar ve yüksek risk grubundaki sürücüler için trafik sigortası maliyetlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.