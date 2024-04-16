Stellantis’ten LiDAR teknolojisiyle sürdürülebilir mobiliteye yeni yatırım

SteerLight tarafından geliştirilen yenilikçi çip tabanlı LiDAR teknolojisi, benzersiz algılama hassasiyeti ve çözünürlük sunuyor. Teknoloji gelecekteki Stellantis markalı araçlarda, otonom sürüş de dahil olmak üzere çeşitli gelişmiş sürüş destek sistemlerinde (ADAS) daha iyi performans sunma potansiyeline sahip. Temiz, güvenli ve uygun fiyatlı mobiliteyi destekleyen teknoloji, aynı zamanda Stellantis Dare Forward 2030 stratejik planının önemli bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Çığır açan teknoloji

Stellantis Baş Mühendislik ve Teknoloji Sorumlusu Ned Curic, Stellantis’in kurumsal girişim fonu Stellantis Ventures’in, SteerLight’a yatırım yaptığını belirtti. Curic, Dare Forward 2030 stratejilerinin önemli bir ayağının da müşterileri için katma değer oluşturan ve çığır açan teknolojileri belirlemek olduğunu anlattı. Otonom sürüş iyileştirmelerinin Stellantis için öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayan Curic, “SteerLight’ın oyunun kurallarını değiştiren çalışması, gelişmiş ve yaygın ADAS uygulamalarına farklı olanaklar sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Heyecanla bekleniyor

SteerLight Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) François Simoens da endüstriyel ve mobilite uygulamalarında LiDAR’ın kapsamlı olarak kullanılabilmesi yönünden, Stellantis’in kurumsal girişim fonunun desteğinin önemli olduğunu kaydetti. Simoens, “Yeni LiDAR teknolojimiz, otomotiv endüstrisindeki yeni hizmetleri desteklemek adına büyük öneme sahip ve yeni nesil araçları geliştirmek için Stellantis ile çalışmayı heyecanla bekliyoruz” görüşlerini aktardı.