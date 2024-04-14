Stellantis ve Archer dünyanın ulaşım şeklini değiştirmenin eşiğinde!

Otomotiv sektörünün en büyük gruplarından Stellantis, alternatif mobilite çözümlerine yaptığı yatırımları artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Stellantis, 2020 yılından bu yana çeşitli iş birliği girişimleri ile stratejik ortağı olduğu Archer’ın 8,3 milyon hisselik açık piyasa satın alımını tamamladı. Şehir içinde dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli uçak geliştiren Archer, eVTOL uçağının tasarım, geliştirme ve ticarileştirme noktasında Stellantis’in köklü üretim, tedarik zinciri ve tasarım uzmanlığından yararlanıyor.

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, ulaşımın her alanına yatırım yapmaya devam ediyor. Bir yanda yenilikçi teknolojilerle binek ve hafif ticari araçlarını otomotivin geleceğine hazırlayan Stellantis, diğer taraftan da alternatif mobilite çözümlerine yatırım yapıyor. Bu kapsamda şirket, şehir içinde dikey şekilde kalkış ve iniş yapabilen elektrikli uçak (eVTOL) geliştiricisi Archer Aviation Inc. ile iş birliğinin kapsamını genişletiyor.

YATIRIM KARARI EVTOL’A GÜVENİN İŞARETİ!

Stellantis N.V. ve Archer, Stellantis’in Archer’ın yaklaşık 8,3 milyon hissesinden oluşan açık piyasa satın alımını tamamladığını açıkladı. Böylece Stellantis, 2025 yılından itibaren pazara sunulması planlanan eVTOL projesine ne kadar güvendiğini gözler önüne seriyor.

Stellantis’in Archer yatırımını artırma kararı, CEO Carlos Tavares’in Archer’ın Santa Clara, Kaliforniya’daki genel merkezine ve üretim tesislerine yaptığı son ziyaretin ardından geldi. Konu hakkında değerlendirme yapan Stellantis CEO’su Carlos Tavares,“Archer, havacılığın elektrikliye geçişinde öncü olarak kendini kanıtladı ve birlikte bir sonraki ulaşım devrimini başlatabileceğimize inanıyoruz. Stellantis’in son hamlesi, Archer’ın ekibine olan güvenimizin ve ortaklığımız sayesinde ilk elden gördüğümüz ilerlemenin bir göstergesi” dedi.

Gökyüzü ulaşım şekli değişimin eşiğinde

“Dünyanın gökyüzü ulaşım şeklini değiştirmenin eşiğindeyiz” diyen Archer Kurucu ve CEO’su Adam Goldstein ise, “Archer ve Stellantis olarak, kentsel ulaşımı yeniden tanımlamak, dünya şehirlerine ve hissedarlarımıza muazzam bir katma değer sunmak ve karşılaşabileceğimiz fırsatları değerlendirebilmek için birlikte çalışıyoruzz” diye konuştu.



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Stellantis, Ocak 2023’te Archer’ın Midnight uçak modelinin sözleşmeli olarak seri üretimini hedeflediğini açıklamıştı. Böylece Archer için yüz milyonlarca dolarlık yatırıma gerek olmadan ticarileşmenin yolu açılacaktı. Archer’ın Gürcistan’daki yüksek hacimli üretim tesisinin ilk aşamasının inşaatı bu yılın sonuna doğru tamamlanacak şekilde hızla devam ediyor. Projenin ilk aşaması, yılda 650 adede kadar uçağın üretimini desteklemek üzere tasarlandı. Ancak yaklaşık 100 dönümlük bir alanda, 350.000 metrekare alana sahip yapı, tesisi uçak endüstrisinde hacim açısından en büyük üretim tesislerinden biri haline getirecek.

10 dakikalık şarj ile 80 km uçacak

Archer’ın Midnight uçak modeli, güvenli, sürdürülebilir, sessiz ve dört yolcu ile bir pilot taşıyacak şekilde tasarlandı. Midnight, yaklaşık 10 dakikalık şarj süresi ile 32 ila 80 km’lik kısa mesafeli uçuşları arka arkaya tamamlayacak şekilde optimize edilmiş durumda. Stellantis, 2020 yılından bu yana çeşitli iş birliği girişimleri ile Archer’ın stratejik ortağı ve 2021 yılından bu yana da yatırımcısı konumunda. Archer, bu süre boyunca eVTOL uçağını tasarlama, geliştirme ve ticarileştirme noktasında Stellantis’in köklü üretim, tedarik zinciri ve tasarım uzmanlığından yararlanmaya devam edecek.