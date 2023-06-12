Stefano Okaka ile ilgili flaş karar: Gece gündüz çalıştı ama kötü haber, tüm planları bozdu! Kadro dışı kaldı
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Başakşehir’de 33 yaşındaki İtalyan forvet Stefano Okaka kadro dışı bırakıldı. Spor Toto Süper Lig’de sezonundan Kupa finali sonrası beklenmedik gelişme...
Spor Toto Süper Lig’de sezonu 62 puanla 5. basamakta tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe’ye 2-0 kaybeden Medipol Başakşehir’de sıcak bir gelişme yaşandı.
OKAKA'YLA AYRILIK KARARI
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; İstanbul ekibinde 33 yaşındaki İtalyan forvet Stefano Okaka kadro dışı kaldı. Boz-Baykuşlar, Okaka ile yolları ayırma kararı aldı.
Medipol Başakşehir'e 2021-2022 sezonu başında İtalyan ekibi Udinese'den transfer olan deneyimli golcü, Başakşehir formasıyla 69 maça çıkarken 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Okaka'nın kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
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