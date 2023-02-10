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Spor Stefan Kuntz'dan anlamlı hamle! Bu kararı duyurdu...
Spor

Stefan Kuntz'dan anlamlı hamle! Bu kararı duyurdu...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın Almanya'da ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yapacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 17:36:00 -
Stefan Kuntz'dan anlamlı hamle! Bu kararı duyurdu...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın Almanya'da ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yapacak.

10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. Depremzedelere bir destek de A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi.

Kuntz, yarın Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gidecek. 12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yapacak ve bu sürede tüm kasalar açık olacak.

Söz konusu süreçte elde edilen gelir de depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak.

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