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Gündem Stefan Kuntz'dan A Milli Takım açıklaması
Gündem

Stefan Kuntz'dan A Milli Takım açıklaması

A Milli Takım'da teknik direktörlük için düşünülen ve dün TFF'nin milli takımdan sorumlu yeni yöneticisi Hamit Altıntop'la görüşme gerçekleştiren Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 09:42:00 -
Stefan Kuntz'dan A Milli Takım açıklaması

TFF'nin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Alman çalıştırıcı, kişisel Instagram hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk yetkililerle görüştüğünü belirten Kuntz, bir anlaşmanın henüz gerçekleşmediğinin altını çizdi.

Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF'nin davetlisi olarak İstanbul'daydım ancak şu an için bir anlaşma haberi yok." ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz önceki gün İstanbul'a menajeriyle birlikte gelmiş ve dün ayrılırken kameralar tarafından görüntülenmişti

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