Steam yeni özelliği ile daha iyi bir oyun deneyimi sağlayacak

VCD/DVD ile oyun oynadığımız dönemden şimdi ki döneme kadar olağanüstü bir fark var. Artık bir bilgisayar oyunu oynamak için herhangi bir mağazadan CD almak yada oyunu oynaya bilmek için herhangi bir crack işlemine ihtiyacımız yok. Steam, Epic Games gibi mecralar sayesinde oyunları satın alıp arkadaşlarımızla beraber çevrimiçi bir şekilde oynayıp vakit geçirebiliyoruz. Epic Games şu sıralarda ücretsiz olarak sunduğu oyunlarla piyasadaki en büyük rakibi olan Steam'e çalım atıyor. Steam'de TestPlay yani kapalı sürüm oyunları ile birlikte oyuncularına daha oyunun asıl versiyonu ortaya çıkmadan, uygun geri dönüşler sayesinde oyunlarının hatalarını düzenlemeyi planlıyor. Mayıs ayında kapalı Beta özelliğini aktif eden TotalWar:Elysium, TestPlay özelliğini aktif ederek daha fazla oyuncuya Beta erişim imkanı sunmak için hazırlanıyor. Valve'den şuanda herhangi bir açıklama yapılmadı lakin şuanda birkaç oyun kapalı betayı steam üzerinde test ediyor. Tüm oyunlara gelip gelmeyeceği ise merak konusu...