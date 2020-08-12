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Teknoloji

Steam Oyun Festivali'nin düzenleneceği tarih ortaya çıktı

Oyun platformu olan Steam'in Sonbahar aylarında 'Steam Oyun Festivali' düzenleneceği ortaya çıktı. Steam oyun festivali ne zaman yapılacak? Steam oyun festivali'de neler olacak?

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:24:00 -
Steam Oyun Festivali'nin düzenleneceği tarih ortaya çıktı

Günümüzdeki yeni ve güncel oyunları kendi dijital kütüphanesi sayesinde oyuncular ile buluşturan Steam, ara sıra yaptığı etkinlikler ile kullanıcı ile buluşuyordu. Bu kez de Steam'in Sonbahar aylarında bir oyun festivali yapacağı ortaya çıktı. Steam Oyun Festivali, oyunculara ücretsiz demoların sunulduğu, canlı yayınların yapıldığı ve geliştiricilerin önemli açıklamalarda bulunduğu bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan son açıklamalara göre Steam, sonbahar mevsimi için de bu etkinliği planlıyor. Steam sonbahar ayında yapacağı etkinliğin bir benzerini haziran ayında yapmış ve etkinlikte 900 oyun demosuna ücretsiz olarak erişim sağlamıştı.

Demolar ile birlikte heycanla beklenen oyunları kullanıcıların keşfetmesini amaçlamıştı. Steam'in sonbaharda düzenleyeceği Oyun Festivali'nin neler sunacağı şu an için bilinmiyor ancak görünüşe göre bu etkinliğin tarihi belli olmuş durumda. Steam Oyun Festivali ile ilgili açıklamalar, Gamescom ve The Game Awards gibi etkinliklerin yapımcısı olan Geoff Keighley'den geldi. Keighley'e göre Steam'in söz konusu etkinliği, 7-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Keighley, bu etkinliğin yeni oyunlar keşfetmek için büyük bir şans olduğunu ifade ediyor. Ancak Steam sahibi Valve şirketinden henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde Steam'in Sonbahar oyun festivali ile ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

 

 

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