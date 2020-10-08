Steam nedir? Dört duvar arasında yaşayan yediden yetmişe neredeyse herkes video oyunlarına ilgi gösteriyor. Uzmanlar; sosyalleşmenin, doğa ile iç içe yaşamanın önemine sık sık vurgu yapıyor. Saatlerce başından kalkılmayan video oyunları oynanacaksa bile kısıtlı zaman dilimlerinde oynanması gerektiği ifade ediliyor. Bu oyunlara aşırı düşkün olunması çocuklarda dikkat dağınıklığına yol açıyor. Dikkat dağınıklığı sorunu olan çocuklar ise eğitim hayatlarında bir hayli zorlanıyor.

Saatler boyu video oyunu oynamak ise obezite sorununa yol açıyor. Hareketsiz yaşam ayrıca kalp, damar hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Bu sebeple her şeyin aşırısından kaçınmak gerekiyor.

İnternette oyun oynanacak ve oyun indirilecek pek çok site mevcut. Söz konusu sitelerden bire de Steam… Peki, Steam nedir?

Steam nedir?

Pek çok kişi Steam’in ne olduğunu, Steam’de oyunların ücretli olup olmadığını araştırıyor. Steam dijital bir mağazadır. Söz konusu bu dijital mağaza üzerinden ücretli, ücretsiz oyun oynanabilir. Ayrıca Steam’den oyun ve uygulama da indirebilirsiniz.

Steam üye ol

Steam internet sitesinden oyun oynayabilir, video ya da uygulama indirebilirsiniz. Steam internet sitesine giriş yapıp sağ üst köşede bulunan 'Giriş' kısmına tıklayarak üyelik adımlarına ulaşabilirsiniz.

STEAM İNTERNET SİTESİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Steam indir | Steam dowload

Steam oyunlar ücretli mi? | Steam internet sitesinde oyunlar, videolar ve uygulamalar indirebilirsiniz. Sitede yer alan pek çok uygulama ve oyun ücretli olarak indirilebiliyor. Steam’de zaman zaman kampanyalar yapılıyor. Bu kampanyalarla oyunları daha uygun fiyatlara temin edebilirsiniz. Ayrıca Steam internet sitesinde ücretsiz oyun kategorisi de bulunuyor. Söz konusu kategori altında pek çok oyunu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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Steam oyun fiyatları

2020 Steam oyunlar ne kadar? Steam internet sitesinden oyun indirecek olanlar oyun fiyatlarını merak ediyor. Oyunların fiyatları kategorilerine göre değişiyor. Kısacası her oyunun fiyatı aynı değil. Ancak dönem dönem yapılan indirimlerle oyun fiyatları bir hayli düşüyor.