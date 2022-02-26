Steam Deck ne kadar kaç lira? Steam Deck nedir?
Steam Deck özellikleri | Teknolojiyle yakından ilgilenenlerin uzun zamandır merakla beklediği Steam Deck’ler satışa sunuldu. Peki, Steam Deck nedir? Steam Deck fiyatı:
Uzun süredir beklenen Steam Deck’in ön siparişiyle ilgili açıklama geldi. Peki, Steam Deck fiyatı açıklandı mı?
Steam Deck nedir?
Steam Deck; Valve tarafından geliştirilen el bilgisayarıdır. Switch'in aksine bu cihaz konsol değil ve "el bilgisayarı" olarak duyruldu. Verilen bilgilerin arasında eğer kullanıcı isterse Steam OS u kaldırıp yerine herhangi bir işletim sistemi kurabileceği ve bu sayede normal bilgisayarlardan bir farkı olmadığı belirtildi. Valve kullanıcıların istedikleri gibi hali hazırda var olan Steam kütüphanelerini kullanabileceğini ve oyunlar için tekrar ücret talep edilmeyeceğini belirtti.
Steam Deck ne kadar kaç lira?
Valve, geçtiğimiz yaz tanıttığı el konsolu Steam Deck'in çıkış tarihini 25 Şubat saat 21.00 olarak duyurmuştu. Steam Deck'in ön sipariş işlemini tamamlayanların ürünleri kargolanmaya başladı.
Valve, Steam Deck için "oyun uyumluluk aracı" yayınladı ve Steam'deki oyunların oyun konsolu üzerinden oynanıp oynanamayacağına dair test edilmesine imkan sağladı.
Test edilen oyunlar "Onaylandı", "Oynanabilir", "Desteklenmiyor" ve "Bilinmiyor" şeklinde 4 farklı kategoride gösterilecek.
Steam Deck fiyatları ise şöyle:
64 GB - 399 dolar
256 GB - 529 dolar
512 GB - 649 dolar.
Steam Deck teknik özellikleri:
Genişlik: 29,8 cm, Yükseklik: 17,7 cm, Derinlik: 4,9 cm
Ağırlık: 669 gram (yaklaşık)
İşlemci: AMD Zen 2 4 çekirdek/8 iş parçacığı, 2,4-3,5 GHz
Ekran kartı: AMD RDNA 2 1,0-1,6 teraflop
Bellek: 16 GB LPDDR5
Depolama: 64 GB EMMC / 256 GB NVMe SSD / 512 GB NVMe SSD
Depolama "yüksek hızlı" MicroSD kartlarla artırılabilecek
Ekran çözünürlüğü: 1280 x 800
Ekran boyutu: 7 inç
Parlaklık: 400 nit
Yenileme hızı: 60 Hz
Bağlantı seçenekleri: Bluetooth 5.0, 2,4 ya da 5,0 GHz çift bantlı kablosuz
Ses: Stereo hoparlörler, çift mikrofon, 3,5 mm jak girişi
Güç girişi: 45W USB Type-C
Pil ömrü: 2-8 saat
İşletim sistemi: SteamOS 3.0.