Steam Deck ne kadar kaç lira? Steam Deck nedir?

Uzun süredir beklenen Steam Deck’in ön siparişiyle ilgili açıklama geldi. Peki, Steam Deck fiyatı açıklandı mı?

Steam Deck nedir?

Steam Deck; Valve tarafından geliştirilen el bilgisayarıdır. Switch'in aksine bu cihaz konsol değil ve "el bilgisayarı" olarak duyruldu. Verilen bilgilerin arasında eğer kullanıcı isterse Steam OS u kaldırıp yerine herhangi bir işletim sistemi kurabileceği ve bu sayede normal bilgisayarlardan bir farkı olmadığı belirtildi. Valve kullanıcıların istedikleri gibi hali hazırda var olan Steam kütüphanelerini kullanabileceğini ve oyunlar için tekrar ücret talep edilmeyeceğini belirtti.

Steam Deck ne kadar kaç lira?

Valve, geçtiğimiz yaz tanıttığı el konsolu Steam Deck'in çıkış tarihini 25 Şubat saat 21.00 olarak duyurmuştu. Steam Deck'in ön sipariş işlemini tamamlayanların ürünleri kargolanmaya başladı.

Valve, Steam Deck için "oyun uyumluluk aracı" yayınladı ve Steam'deki oyunların oyun konsolu üzerinden oynanıp oynanamayacağına dair test edilmesine imkan sağladı.

Test edilen oyunlar "Onaylandı", "Oynanabilir", "Desteklenmiyor" ve "Bilinmiyor" şeklinde 4 farklı kategoride gösterilecek.

Steam Deck fiyatları ise şöyle:

64 GB - 399 dolar

256 GB - 529 dolar

512 GB - 649 dolar.

Steam Deck teknik özellikleri:

Genişlik: 29,8 cm, Yükseklik: 17,7 cm, Derinlik: 4,9 cm

Ağırlık: 669 gram (yaklaşık)

İşlemci: AMD Zen 2 4 çekirdek/8 iş parçacığı, 2,4-3,5 GHz

Ekran kartı: AMD RDNA 2 1,0-1,6 teraflop

Bellek: 16 GB LPDDR5

Depolama: 64 GB EMMC / 256 GB NVMe SSD / 512 GB NVMe SSD

Depolama "yüksek hızlı" MicroSD kartlarla artırılabilecek

Ekran çözünürlüğü: 1280 x 800

Ekran boyutu: 7 inç

Parlaklık: 400 nit

Yenileme hızı: 60 Hz

Bağlantı seçenekleri: Bluetooth 5.0, 2,4 ya da 5,0 GHz çift bantlı kablosuz

Ses: Stereo hoparlörler, çift mikrofon, 3,5 mm jak girişi

Güç girişi: 45W USB Type-C

Pil ömrü: 2-8 saat

İşletim sistemi: SteamOS 3.0.