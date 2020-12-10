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Teknoloji Starship iniş sırasında infilak etti
Teknoloji

Starship iniş sırasında infilak etti

SpaceX'in "Starship" isimli uzay mekiği, başarılı bir kalkışın ardından iniş hesaplamalarının doğru yapılamaması nedeniyle yere temas ettiği anda patladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:29:00 -
Starship iniş sırasında infilak etti

SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica test sahasında yürüttüğü deneme uçuşunda personel taşıma özelliği bulunan mekik bir süre sonra infilak etti.

Uçuşun ardından dikey alçalma manevrasına geçen mekik, yere temas etmesinin ardından patladı.

SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakıt iletim tankının basıncının inişteki yanma sırasında düşük seviyede olduğunu, bu durumun da mekiğin yere temasının olması gerekenden yüksek hızda gerçekleşmesiyle sonuçlandığını belirtti.

"Biz ihtiyacımız olan tüm veriyi aldık." ifadesini kullanan Musk, SpaceX ekibini tebrik eti.

SpaceX, Starship'i Mars yolculuğunda kullanmayı planlıyor.

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