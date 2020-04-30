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Aktüel

Starlink uyduları Adana’da da görüldü

Adana’da, Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uyduları çıplak gözle görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 01:02:02 -
Starlink uyduları Adana’da da görüldü

Adana’da, Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uyduları çıplak gözle görüldü. Sağlık çalışanı olan Murat Dülgeroğlu,” Hasta bırakıp, hastaneden çıktığımız sırada gökyüzündeki mavi cisimleri gördüm” dedi.


Elon Musk’ın şirketi Spacex’in, uzaya gönderdiği Starlink uyduları Adana’da görüldü. Sağlık çalışanı Murat Dülgeroğlu hastaneye hasta bırakıp çıktıkları sırada gökyüzündeki mavi noktaları fark ettiğini söyledi.


Dülgeroğlu”, Hasta bırakıp çıktıktan sonra, hastanenin çıkışındaki göbekten dönerken cama yansıyan ışıklar gördüm. Arkadaşlara bu mavi noktaların ne olduğunu sordum. Ben bir anda şaşırdım. Cama yansıyan bir ışık mı yoksa gökyüzünde bir cisim olduğunu düşündüm. “ dedi.



10 dakika gökte sabit durdu


Sağlık Çalışanı Murat Dülgeroğlu,” Arkadaşlarla hep beraber gökyüzüne baktığımızda 3 tane mavi noktanın sabit bir şekilde durduğunu gördük. Araçtan inip 10 dakika bekledik. Gökteki cisimler hiç hareket etmeden sabit bir şekilde duruyorlardı. Daha sonra 2 mavi ışık paralele olarak dönmeye başladı. Görevli olduğumuz için daha fazla duramadık, hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum” diye konuştu.

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