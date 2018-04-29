Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Star TV eski protokol müdürü AK Parti'den aday adayı oldu

Malatyalı gazeteci Dursun Boran, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde İstanbul 3. bölge ve Ankara 1. bölgeden milletvekili aday adayı oldu.

29 Nisan 2018 Pazar 17:56
Star TV eski protokol müdürü AK Parti'den aday adayı oldu

Star TV eski Protokol Müdürü Dursun Boran 1. tercihini İstanbul 3. bölge, 2. tercihini Ankara 1. bölge için kullandı. 24 Haziran 2018 de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için çalışan Boran, Türkiye’nin en büyük meselesinin asayiş, istihdam ve üretim olduğunu söyledi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığına evraklarını teslim eden Boran, il başkan yardımcısı, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarını ziyaret edip projelerini anlattı.

Dursun Boran Türkiye ve Malatya’nın ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık, ulaşım, üretim, istihdam meselelerinin çözümü için 30 yıldır televizyon ve gazetelerde haberler yaptığını, artık bu problemlerin çözülmesi için TBMM’de kanunlar yapacağını, soru önergeleri vereceğini belirterek, bunun için milletvekili adayı olduğunu söyledi.

Boran, 11 Eylül 1997’de Star Protokol Müdürü iken Boğaz’daki bir nikah töreninde nikah şekeri yerine yüzlerce Anayasa kitabı dağıtmıştı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 17:56
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Dursun Boran
  5. AK Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Öğretmen atamaları seçimden sonra
    1. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz:..
    2. Bill Gates'ten korkutan açıklama: 6..
    3. Terim, Şenol Güneş'in yanına gitti ve...
    4. Körfez ülkelerinden yabancı..
    5. İngiltere, Fransa ve Almanya İran'ı..
    6. İngiltere'deki okullar analog..
    7. Avusturya'da uçak kazası! Ölüler var
    8. Şırnak'tan acı haber!
    9. Çavuşoğlu Almanya'ya davet edildi
    10. Derbi öncesi flaş olay! Yaralı var
    11. Love'dan flaş transfer itirafları!
    12. Derbinin ilk 11'leri belli oldu!
    13. Afgan eğitimine TİKA desteği
    14. Star TV eski protokol müdürü AK..
    15. Üç lider İran için görüştü
    16. Meteoroloji'den kritik uyarı: Güneşe..
    17. ABD'de dehşet verici olay: Eski..
    18. Altın Elma, Diyarbakır'ın oldu
    19. Kilosu tam 4 bin lira!
    20. Katil Esed rejimi Humus'a saldırdı
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    M. Kemal, Kut'ül Amare kahramanına bu muameleyi yapmış!
    M. Kemal, Kut'ül Amare kahramanına bu muameleyi yapmış!