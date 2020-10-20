STAR TÜBİTAK stajyer araştırmacı bursu nedir, nasıl başvurulur?

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Üniversite gençliğine de müjde vermek istiyorum. Lisans seviyesindeki öğrenceler için kısa adı STAR olan stajyer araştırmacı burs programını "başlatıyoruz. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük projenin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

TÜBİTAK Star - Stajyer Araştırmacı Burs Programı nedir?

TÜBİTAK, Tüm Dünyada ve Ülkemizde pandemi olarak belirlenen Covid-19 için ülkemizde yapılan çalışmalarda görev alan Lisans, Yüksek lisans, Doktora öğrencileri ve Doktora Sonrası Araştırmacılar için burs desteği sağlayacaktır.

TÜBİTAK Star - Stajyer Araştırmacı Burs programına kimler başvurabilir?

TÜBİTAK Star - Stajyer Araştırmacı Burs Programına başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.

Türkiye’de lisans, tezli yüksek lisans veya doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak ya da doktora derecesini almış olmak

OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

Özel öğrenci statüsünde olanlar bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

Projenin amacı

Burs Başvuru İçin İstenilen Belgeler

Öğrenci belgesinin e-devletten alınan çıktısı veya doktora mezuniyet belgesi

COVID-19 ile ilgili bir projede araştırma yapmakta/yapacak olduğunu gösterir belge (Kabul belgesi araştırmanın yapılacağı tarihleri, araştırma konusunu içermeli ve davet eden araştırmacı (proje yürütücüsü) tarafından imzalanmış olmalıdır.)

Program web sayfasında yer alan formatta hazırlanmış Başvuru ve Araştırma Öneri Formu

Burs Miktarı ve Süresi

12 ay boyunca 750 TL ile 6000 TL arasında değişmektedir.

Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular, istenen belgelerin çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde [email protected] elektronik posta adresine gönderilmesi yoluyla yapılır.