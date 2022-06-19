STAR Rafineri ve Petkim Ege’de ilk 3’te

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 2021’de ilan edilen üretimden satışları esas alarak belirlediği ilk 100’e bu şirketlerden STAR Rafineri birinci, Petkim üçüncü sıradan girdi.

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, geçen sene petrokimya ürünlerine olan talep artışıyla arz kısıtlarının yaşandığını ancak Petkim ve STAR Rafineri’nin entegre yapılarıyla üretimlerini aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Grup şirketlerinin bu dönemde ürettikleri ürünleri ağırlıklı olarak Türkiye piyasasına sunarak yerli sanayiciyi desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Gahramanov, “Petkim ve STAR Rafineri’yle EBSO’nun listesinin üst sıralarında yer almak bizi gururlandırıyor. Türkiye’de stratejik alanlarda faaliyet gösteren tesislerimizle üretimdeki gücümüzü ortaya koymaya ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.