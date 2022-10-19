Standartları AK Parti yükseltti

Faruk Arslan İstanbul

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında 41 madencinin şehid olduğu grizu patlamasının sebebi bütün yönleriyle araştırılırken, bütün ülke bu acının matemini tutuyor. Devletin yaralıların kurtarılması, olayın aydınlatılması ve acıların hafifletilmesi için seferber olduğu hadisede muhalefeti oluşturan Millet İttifakı partileri, yandaş meslek örgütleri ve fondaş medyasıyla üç gündür ciddi yalan ve manipülasyona imza atıyor.

Fesat zihniyet, hem önceki hiçbir iktidar döneminde başvurulmayan tedbirlerin bu dönemde hayata geçirildiği gerçeğini perdelemeye, hem de ülkenin yer altı zenginliğinin insanımıza kazandırıldığı bu sahada AK Parti iktidarının başarılarını gölgelemeye çalışıyor.

Maden sektörü AK Parti döneminde ayağa kalktı

Maden ihracatının 20 yılda 9 kat arttığı Türkiye, maden üretim değeri bakımından dünyada 28’inciliğe yükseldiği öğrenildi. Maden güvenliğini sağlama konusunda da çağın gerekliliklerine uygun adımlar atan iktidarın, 2017’de sert tedbiri esas alan “Maden Sahalarında Risk Yönetimi” adlı uygulamayı, 2019’da sektörü uluslararası seviyeye ulaştırmak üzere E-Maden uygulamasını devreye aldığı kaydedildi.

Maden ocaklarında en sıkı denetim dönemini başlatan Risk Yönetimi uygulamasıyla maden ocakları risk gruplarına göre 3’e ayrılarak yılda 1 kez (mavi), 6 ayda 1 kez (sarı), 3 ayda 1 kez (kırmızı) denetlenmek üzere kategoriledi. Kömür ocaklarını kırmızı kategoriye alarak yılda 4 defa denetlenmesini sağlayan iktidar, bu uygulama ile her yıl 11 bin madeni tetkikten geçiriyor.

2 bin maden ocağına kilit vuruldu

İşçi sağlığını tehdit eden eksiklikler karşısında sert tedbirler uygulanırken, 2017’den bu yana kurallara uymayan yaklaşık 2 bin maden işletmesinin durdurulduğu veya kapatılarak olası faciaların önüne geçildiği saptandı.

E-maden uygulamasıyla ise ruhsat hukukuna ilişkin 700’ü aşkın iş ve işlemin elektronik ortama aktarılarak uzun ve karmaşık bürokratik işlemlerin azaltıldığı, tedbirlerin şeffaf ve süratli şekilde yürütülmesinin sağlandığı, madencilik sektörünün “Endüstri 4.0” standartlarına kavuşturularak uluslararası niteliğe sahip bir seviyeye yükseltildiği bildirildi.

Maden ihracatı 9 kat büyüdü

Türkiye’nin yer altı servetinin keşfedilerek insanımıza katma değer sağlaması için AK Parti iktidarı döneminde hummalı çalışmalar yürütülüp maden ihracatı 20 yılda 9 kat artırılırken, işçilerin güvenliği için daha önceki hiçbir iktidar döneminde olmayan tedbirler hayata geçirildi. Maden çeşitliliği açısından dünyada 10. sırada yer alan Türkiye, maden üretim değeri açısından dünyada 28’inci sıraya yükseldi.

Yurt dışına ihraç edilerek ülkeye büyük katkı sağlayan madencilik ürünlerinde, AK Parti iktidarı döneminde ihracat rekorları kırıldı. 2002 yılında 700 milyon dolarlık maden ihracı yapılırken bu rakam 2021 yılında 9’a katlanarak 5,9 milyar dolara yükseldi. 2022’nin ilk 9 ayında ise maden ihracı 4,9 milyar dolara ulaşarak döneminde bütün zamanların rekorunu kırdı.