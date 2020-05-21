Standart dışı obezite ameliyatı ciddi sonuçlara sebep olabiliyor

Op. Dr. Tufan Ergenç, ülkemizde obezite ameliyatlarının giderek sıklaştığını belirterek, “Ameliyatların standart teknikleri vardır. Standart dışı yapılan ameliyatlar ölüme kadar gidebilen ciddi sonuçlara neden olabilir" uyarısında bulundu.

Obezite tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gün geçtikçe yaygınlaşan ciddi bir hastalık haline geldi. Obez birey sayısındaki artış, obezite ameliyatlarının da çoğalmasına neden oldu. Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç ise standart dışı ameliyatlara dikkat çekerek, sonuçların ölümcül olabileceğini belirtti.

"Doktor Frankenstein olmaktan farklı değil"

Ergenç, obezite ameliyatlarının sıklaşması, hastaların yeterince bilgilendirilmemesi ve ameliyatların standart tekniklerle yapılmamasının ölümlere sebebiyet verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Ameliyatların standart teknikleri vardır. Bu tekniklerin dışına çıkmak ’Doktor Frankenstein’ olmaktan farklı değildir. Tıp doktorları aldıkları eğitim doğrultusunda tüm camia tarafından kabul edilmiş ve tekstbooklara geçmiş standart ameliyatları uygulamalıdır. Özellikle tüp mide ameliyatı kolay uygulanabilir görünmesi nedeniyle genel cerrahi uzmanları tarafından sıklıkla uygulanmakta. Cerrahın mezun olduğu tıp fakültesi veya eğitim araştırma hastanesinde bu ameliyatlar hakkında mutlaka eğitim alması gerekir. Eğer cerrahın böyle bir eğitimi yok ise mutlaka bu konuda yüksek deneyim sahibi klinikte en az 2 yıl eğitim alması gerekir. Aksi takdirde ölümle sonuçlanabilecek büyük komplikasyonlar görülebilir.”

Cerrahların yasal sorumluluğu büyük

Dr. Tufan Ergenç, estetik veya parasal kaygılara göre yapılan ameliyatlarla ilgili de uyarıda bulunarak, “Örneğin tüp mide ameliyatı beş delikten yapılır. Bu ameliyatı estetik kaygıyla üç delikten yaptığınızda kaçak ihtimalini artıracak ayrıntıları görmeden bilinçsizce bir ameliyat yapmış olursunuz. Bu da cerrahiye bağlı ölüm riskini artırabilir. Pazarlama kaygısıyla yapılan yanlış uygulamalar cerrahlara büyük yasal sorumluluklar yükler. Güvenli cerrahi için para kaygısıyla ameliyat tekniğinin dışına çıkılmaması gerekiyor. Standart tekniği bilmediği için uydurma ameliyat yöntemi uygulamak facialara yol açabilir’ dedi.