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Standard & Poor's'dan flaş Türkiye kararı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin 'Ulusal Ölçüm Notu'nu (National Scale Ratings) yükselttiğini duyurdu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 00:44
Standard & Poor's'dan flaş Türkiye kararı!

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun "trAA" seviyesinden "trAAA" seviyesine, kısa dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun da "trA-1" seviyesinden "trA-1+" seviyesine yükseltildiği belirtildi.

İlk iki karakterin ülkeyi temsil ettiği S&P'nin "Ulusal Ölçüm Notu", bir yükümlünün genel kredi verilebilirlik durumu veya belli finansal yükümlülükleri karşılama kapasitesi hakkında kanaat sunuyor.

Ulusal Ölçüm Notu, kredi notlarında olduğu gibi farklı ülkeler arasında kıyaslama yapmayı mümkün kılmıyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 00:44
  1. Standard & Poor's
  2. Standard & Poor's (S&P)
  3. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P)
  4. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's
  5. Standard & Poor's türkiye

YORUM YAZ

  • nn9 sa önce
    YA Bİ DEFOLUN GİDİNKENDİNİZİN NE SANDINIZ
  • OsmanoğluOsmanoğlu7 sa önce
    Bu adi kuruluşlar bize hakettimiz notun en az 15 puan altında veriyor
  • tarıktarık6 sa önce
    sana soran oldumu anlaşman yok sen necisin b.... yedi başımı
  • KanuniKanuni10 sa önce
    Reis demişti bunların ne MAL olduklarını.
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