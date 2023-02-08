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Gündem Stajyer avukatlar 15 gün idari izinli sayılacak
Gündem

Stajyer avukatlar 15 gün idari izinli sayılacak

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde stajyer avukatların 15 gün idari izinli sayıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 11:30:00 -
Stajyer avukatlar 15 gün idari izinli sayılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, stajyer avukatların 15 gün idari izinli sayıldığı bildirildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'a bağlı adliyelerde mahkeme stajına devam eden stajyer avukatlar, 6 Şubat'tan itibaren 15 gün süreyle idari izinli sayılacak, bu süre stajdan kabul edilecek.

Bu illerin nüfusuna kayıtlı bulunan ya da yakınları bu illerde ikamet eden başka şehirlerdeki stajyer avukatlar da talepleri halinde yine staj kabul edilecek 15 gün boyunca idari izinli olacak.

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