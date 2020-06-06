Stajlar nasıl yapılacak? Stajlar ne zaman başlayacak?

Nuran Çakmakçı, Hürriyet’teki köşesinde Staj zorunluluğu bulunan bölümlerde okuyanlar üniversitelerden nasıl mezun olacak? Sorusunu YÖK’e sorduğunu ve YÖK’ten şu şekilde cevabın geldiğini yazdı: “Mezuniyet durumundaki öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesinde küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ilgili yükseköğretim kurumları tarafından gerekli düzenlemeler yapılacak. Kurumsal sistemler üzerinde yürütülmeyen sınavlar ‘şeffaf ve denetlenebilir’ olması için ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınacak ve arşivlenecek. Bu konuda üniversitelere talimat verildi. İsteyen üniversite online staj da yaptırabilir.”

Üniversite öğrencilerine kamuda staj imkanı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, üniversite öğrencilerine kamuda staj yapabilmeleri için çalışma yürüttüklerini belirterek, "İnşallah organizasyonu başarıyla yapıp bu yıl içinde bu fırsatı sunmak istiyoruz." dedi.