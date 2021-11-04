Staj sigortası emeklilik yaşını etkiler mi?

Soru: Ben 1971 doğumluyum. Lise öğrencisi iken staj yaptığım için sigorta başlangıcım 15.10.1986 görünmekte. İlk prim ödenen tarih ise 18.9.1992 tarihidir. Emeklilik yaş hesabı ilk stajdaki işe giriş tarihine göre mi yoksa prim yatan tarihe göre mi belirlenir? Aydın B.



Cevap: Stajyerler ve çıraklık da sigortalıdır. Stajyerlik ve çıraklık döneminde sigortalılık başlar. Ancak bu dönemde işçi olunmadığı ve buna bağlı olarak kanunda da stajyerin emekli primi yatırılması öngörülmediği için sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi yatırılır. Dolayısıyla yatan primlerin içinde emeklilik primi olmadığı için staj sigortasının emekliliğe etkisi olmaz. Bu nedenle ilk emeklilik priminin yattığı tarih emeklilik sigorta başlangıcı kabul edilir. Emeklilik priminizin yattığı tarih 18.9.1992 olduğundan 5600 gün prim ödemeniz koşuluyla 53 yaşında emekli olmaya hak kazanırsınız. Ancak askerliği sigortadan önce yapmışsanız askerlik borçlanmanız halinde sigorta başlangıcı 24.5.1991 öncesine geleceğinden 5525 gün primle 52 yaşında emekli olabilirsiniz.