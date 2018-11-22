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Staj sigorta başlangıcı olmaz

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okuyucumuzun gazetemize yöneltmiş olduğu sigorta başlangıcı hakkındaki sorusunu cevapladı.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:28
Staj sigorta başlangıcı olmaz

SORU: Sigorta başlangıcım 1988 yılında lise stajı döneminden. Dökümlerde başlangıç görünüyor ama gün çıkmıyor. Primler 1993 yılından itibaren yatmaya başlamış. Emekliliğim hangi başlangıca göre olacak. Esman T.

CEVAP: Staj yapan kişiler sigortalı sayılır. Staj döneminde okul prim yatırır ancak yatan primler sadece sağlık ve iş kazası, meslek hastalığı primlerini ihtiva eder. Daha açık ifadeyle staj yapanların emeklilik primi dediğimiz malullük-yaşlılık-ölüm primi olmaz. Bu nedenle emeklilik hesabında staj başlangıcı dikkate alınmaz. Bunun yerine ilk defa emeklilik primi yatan tarihe göre emeklilik yaşı belirlenir. İlk defa priminiz 1993 yılında yatmışsa 5675 gün primle 54 yaşında emekli olursunuz. Öncesinde askerlik yapmışsanız borçlanma yaparsanız bir sene önce 53 yaşında 5600 gün primle emekli olursunuz.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:28
  1. Sigorta başlangıcı
  2. lise stajı
  3. v
  4. Staj
  5. iş kazası
  6. meslek hastalığı
  7. malullük-yaşlılık-ölüm primi
  8. emeklilik yaşı
  9. emeklilik primi
  10. sigorta primi

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