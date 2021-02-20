Üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlamak için staj seferbirliği başlatıldı. Üniversite öğrencileri için staj programı hazırlandı. Hazırlanan staj programı için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı, 2021 yılında Staj seferbirliği başlatma kararı aldı. 50 bin öğrencinin staj yapmasını sağlamak için staj programı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı staj programı için başvuruların ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki, Staj seferbirliği nedir? Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Staj seferbirliği başvuru işlemler 22 Şubat 2021 tarihinde alınmaya başlayacak.

Staj seferbirliğine kimler başvuru yapabilecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle staj imkanları kısıtlı olmakta. Örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan öğrenciler başvurabilecek.

Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

Kaydolmak isteyen öğrenciler söz konusu açıklamaları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Staj Seferbirliği programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) ve resmi internet adresinden takip etmesi gerekiyor.