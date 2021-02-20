  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Staj seferbirliği nedir? Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği ne zaman?
Gündem

Staj seferbirliği nedir? Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği ne zaman?

Binlerce üniversite öğrencisi için Cumhurbaşkanlığı tarafından staj programı hazırlandı. Hazırlanan staj programı için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin staj bulma imkanı olmuyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan staj programı sayesinde binlerce üniversite öğrencisi stajlarını yapabilecek. Hazırlanan staj programı için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı merak ediliyor. Peki, Staj seferbirliği nedir? Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-20 21:55:00 - 2021-02-20 22:41:40
Staj seferbirliği nedir? Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği ne zaman?

Üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlamak için staj seferbirliği başlatıldı. Üniversite öğrencileri için staj programı hazırlandı. Hazırlanan staj programı için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı, 2021 yılında Staj seferbirliği başlatma kararı aldı. 50 bin öğrencinin staj yapmasını sağlamak için staj programı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı staj programı için başvuruların ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki, Staj seferbirliği nedir? Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Staj seferbirliği başvuru işlemler 22 Şubat 2021 tarihinde alınmaya başlayacak.

Staj seferbirliğine kimler başvuru yapabilecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle staj imkanları kısıtlı olmakta. Örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan öğrenciler başvurabilecek.

Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

Kaydolmak isteyen öğrenciler söz konusu açıklamaları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Staj Seferbirliği programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) ve resmi internet adresinden takip etmesi gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın bir tokat daha yedi! Zirve için tarih verildi
Ekonomi

Altın bir tokat daha yedi! Zirve için tarih verildi

Altının ons fiyatı bu hafta 1769 dolara kadar gerileyerek son ayların en dip seviyesini gördü. Yılın en kötü kıymetli metali konumuna gerile..
Resmi açıklama geldi! 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Gündem

Resmi açıklama geldi! 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Konuya ilişkin açıklamayı Ermenek Kaymakamlığı yaptı. ..
Rusya'dan 'Büyük Turan' açıklaması
Dünya

Rusya'dan 'Büyük Turan' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendisine sorulan bir soru üzerine 'Türkiye'nin uluslar üstü bir yapı olarak Büyük Turan'ı kurma peşin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay