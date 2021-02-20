Staj seferbirliği nedir? Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği ne zaman?
Binlerce üniversite öğrencisi için Cumhurbaşkanlığı tarafından staj programı hazırlandı. Hazırlanan staj programı için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin staj bulma imkanı olmuyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan staj programı sayesinde binlerce üniversite öğrencisi stajlarını yapabilecek. Hazırlanan staj programı için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı merak ediliyor. Peki, Staj seferbirliği nedir? Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği ne zaman?
Üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlamak için staj seferbirliği başlatıldı. Üniversite öğrencileri için staj programı hazırlandı. Hazırlanan staj programı için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı merak ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı, 2021 yılında Staj seferbirliği başlatma kararı aldı. 50 bin öğrencinin staj yapmasını sağlamak için staj programı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı staj programı için başvuruların ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki, Staj seferbirliği nedir? Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği ne zaman?
Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği başvuruları ne zaman?
Cumhurbaşkanlığı Staj seferbirliği başvuru işlemler 22 Şubat 2021 tarihinde alınmaya başlayacak.
Staj seferbirliğine kimler başvuru yapabilecek?
Koronavirüs salgını nedeniyle staj imkanları kısıtlı olmakta. Örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan öğrenciler başvurabilecek.
Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
Kaydolmak isteyen öğrenciler söz konusu açıklamaları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Staj Seferbirliği programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) ve resmi internet adresinden takip etmesi gerekiyor.