Stagflasyon endişeleri dinmiyor!

Küresel enerji krizi ve şahinleşen merkez bankaları 1970 tarzı bir stagflasyonu piyasanın gündemine soktu.



Şu an için küçük bir ihtimal olsa da kontrolden çıkan enflasyon ve aniden düşüşe geçen büyüme ile stagflasyon senaryosunun yaşanacağına dair endişeler Avrupa başta olmak üzere fon yöneticileri arasında yayılmaya başladı.

Bank of America’nın bu ay yaptığı fon yönetici anketine göre küresel büyüme iyimserliği tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Stagflasyon beklentileri ise 2008’den bu yana en yüksek seviyeye zıplayarak yüzde 66 oranında gerçekleşti.

Bununla birlikte ABD’de Mart enflasyonu 1981’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken Çarşamba günü yayımlanan veriler, İngiltere enflasyonunun ekonomistlerin beklentilerini üst üste altıncı ayda da geçtiğiniz ortaya koydu.



Stagflasyon beklentileri Avrupa üzerinde yoğunlaşıyor

Fon yöneticileri artan oranda kötü ekonomik haberlere hazırlanırken bu konuda öne çıkan başlıca bölgenin Avrupa olduğu ve kıtada umutların ABD’den daha iyi bir performans gösterilmesine bağlandığı belirtiliyor.

Amundi SA kıtada olası bir aşağı yönlü hareket için hazırlanırken, abrdn Plc ise euro karşısında güçlenen dolar lehine pozisyon almış durumda. Rağbet gören diğer işlemler arasında Avustralya’dan Kanada’ya emtia ihracatına ve faiz riskiyle dolu tahvillere karşı yatırım yapmak geliyor.

Stagflasyon belirtilerini taşıyan bir yatırım iklimi oluşmasından önce çok fazla kötü şeyin olması gerekiyor ve Christine Lagarde gibi önemli yetkililer bu ihtimale karşı çıkanlar arasında bulunuyor.

Ancak kesin olan bir şey var: Acemi yatırımcıların enflasyonla ilgili sınırlı gerçek dünya deneyimine sahip olduğunu düşünürsek, daha azının büyümenin düştüğü bir dönemde kontrolden çıkmış fiyatları hatırlayacağını söyleyebiliriz.

Stagflasyon benzeri baskılar Avrupa ile sınırlı olsa bile, uluslararası büyüme hikayesine yatırım yapan Wall Street yatırımcılarına zarar verme kapasitesine sahip ve devlet borcu krizi ve kayıp on yıllık büyüme anılarını çağrıştırıyor.

Ukrayna savaşına yakınlığı ve büyüme için daha zayıf yerel kaldıraçlara sahip olduğu düşünülürse, bölgenin endişelerin merkezinde olduğunu söylemek yanlış olmaz.