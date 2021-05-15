Stada zorla girmeye çalıştılar! Güvenlik görevlileri engel oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta stada zorla girmeyen çalışan taraftarlara güvenlik görevlileri engel oldu.

Karşılaşmadan saatler önce Türk Telekom Stadı'nın etrafında toplanan Galatasaraylı taraftarlar, stadın dış kapısının önünde araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Sadece Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) verdiği listede ismi olanlar stada alınırken, maçın başlamasından kısa süre sonra stada girmeye çalışan taraftarlara güvenlik görevlileri engel oldu.

Protokol ve basın girişinin önüne kadar gelen taraftarlar ile güvenlik görevlileri arasında zaman zaman arbede de yaşanırken, taraftarlar daha sonra bu bölgeden uzaklaştırıldı.