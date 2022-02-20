St. Petersburg Başkonsolosluğuna sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 18 Şubat 2022 Cuma TSİ 10:00 ile 6 Mart 2022 Pazar TSİ 23:59 arasında e-Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 16 Mart 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar T.C. St.Petersburg Başkonsolosluğuna elden veya postayla iletmeleri de gerekmektedir.

Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. St Petersburg Başkonsolosluğuna ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Adaylar, yazılı sınava katılıp katılamayacaklarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden teyit edebileceklerdir.

SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. St. Petersburg Başkonsolosluğu, 7-ya Sovetskaya Ulitsa, No:24, St. Petersburg-Rusya Federasyonu

Sözlü ve Uygulamalı Sınav : T.C. St. Petersburg Başkonsolosluğu, 7-ya Sovetskaya Ulitsa, No:24, St. Petersburg-Rusya Federasyonu

(Yazılı ya da sözlü sınav tarihinde veya sınav yerinde değişiklik yapılması halinde sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bilgi verilecektir.)

Tel : (+7 812) 577 18 12, 577 19 88

E-mail : [email protected]

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