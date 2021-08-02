St. Johnstone hangi ülkenin takımı? St. Johnstone nasıl bir takım? St. Johnstone oyuncuları kimler?

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu için hazırlıklarına devam eden Galatasaray St. Johnstone ile sahaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu Galatasaray St. Johnstone maçı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda 5 Ağustos'ta yapılacak. UEFA Galatasaray St. Johnstone maç saat kaçta oynanacak? Galatasaray St. Johnstone maçı saati de merak ediliyor. Galatasaray St. Johnstone maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak. Galatasaray, 12 Ağustos'ta deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

St. Johnstone hangi ülkenin takımı?

St. Johnstone Football Club ya da kısacası St. Johnstone, 1884 yılında Perth şehrinde kurulmuştur. Renkleri; Mavi - Beyaz'dır. Maçlarını 10,456 kişilik McDiarmid Park Stadyumu'nda oynamaktadırlar. Tarihindeki en büyük başarıyı, 2020-21 sezonunda yaşamış, hem FA Kupasını, hem de Lig Kupasını kazanarak double yapmıştır.

St. Johnstone başarıları

İskoçya Birinci Ligi (7): 1923–24, 1959–60, 1962–63, 1982–83, 1989–90, 1996–97, 2008–09

İskoçya FA Kupası (2): 2013-14, 2020-21

İskoçya Lig Kupası (1): 2020-21

İskoçya Challange Kupası (1): 2007-08

St. Johnstone oyuncuları kimler?

İşte St. Johnstone oyuncu kadrosu:

Zander Clark

Wallace Duffy

Scott Tanser

Ross Callachan

Madis Vihmann (on loan from Flora Tallinn)

Drey Wright

Murray Davidson

Chris Kane

David Wotherspoon

Danny Swanson

Elliot Parish

Stevie May

Jason Kerr (kaptan)

Michael O'Halloran

Ali McCann

Jason Holt (on loan from Rangers)

Anthony Ralston (on loan from Celtic)

Callum Hendry

Liam Gordon

Callum Booth

Liam Craig

Matty Kennedy

Max Johnstone

St. Johnstone başkanı: Steve Brown

St. Johnstone Teknik direktör: Tommy Wright

St. Johnstone hangi ligde? Scottish Premiership