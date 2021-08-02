St. Johnstone hangi ülkenin takımı? St. Johnstone nasıl bir takım? St. Johnstone oyuncuları kimler?
Galatasaray Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ile devam edecek olan Galatasaray, St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak? St. Johnstone hangi ülke takımı? St. Johnstone hangi ülkenin takımı? St. Johnstone nasıl bir takım? St. Johnstone oyuncuları kimler?
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu için hazırlıklarına devam eden Galatasaray St. Johnstone ile sahaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu Galatasaray St. Johnstone maçı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda 5 Ağustos'ta yapılacak. UEFA Galatasaray St. Johnstone maç saat kaçta oynanacak? Galatasaray St. Johnstone maçı saati de merak ediliyor. Galatasaray St. Johnstone maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak. Galatasaray, 12 Ağustos'ta deplasmanda rövanş maçına çıkacak.
St. Johnstone hangi ülkenin takımı?
St. Johnstone Football Club ya da kısacası St. Johnstone, 1884 yılında Perth şehrinde kurulmuştur. Renkleri; Mavi - Beyaz'dır. Maçlarını 10,456 kişilik McDiarmid Park Stadyumu'nda oynamaktadırlar. Tarihindeki en büyük başarıyı, 2020-21 sezonunda yaşamış, hem FA Kupasını, hem de Lig Kupasını kazanarak double yapmıştır.
St. Johnstone başarıları
İskoçya Birinci Ligi (7): 1923–24, 1959–60, 1962–63, 1982–83, 1989–90, 1996–97, 2008–09
İskoçya FA Kupası (2): 2013-14, 2020-21
İskoçya Lig Kupası (1): 2020-21
İskoçya Challange Kupası (1): 2007-08
St. Johnstone oyuncuları kimler?
İşte St. Johnstone oyuncu kadrosu:
Zander Clark
Wallace Duffy
Scott Tanser
Ross Callachan
Madis Vihmann (on loan from Flora Tallinn)
Drey Wright
Murray Davidson
Chris Kane
David Wotherspoon
Danny Swanson
Elliot Parish
Stevie May
Jason Kerr (kaptan)
Michael O'Halloran
Ali McCann
Jason Holt (on loan from Rangers)
Anthony Ralston (on loan from Celtic)
Callum Hendry
Liam Gordon
Callum Booth
Liam Craig
Matty Kennedy
Max Johnstone
St. Johnstone başkanı: Steve Brown
St. Johnstone Teknik direktör: Tommy Wright
St. Johnstone hangi ligde? Scottish Premiership