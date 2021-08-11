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Spor St. Johnstone-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

St. Johnstone-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray maçı şifresiz izle | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İskoçya ekibi St. Johnstone ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 11:01:00 -
St. Johnstone-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray maçı ne zaman/

St. Johnstone-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray, 12 Ağustos Perşembe akşamı İskoçya ekibi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Perth kentindeki McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma, D Smart Spor'dan naklen yayımlanacak.

İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.

Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takımda lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Alexandru Cicaldau ile kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, St. Johnstone maçının kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban. 

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